柯文哲3大案纏身慘了？蔡正元預言驚人下場：準備被民進黨剝皮
民眾黨主席柯文哲因在台北市長任內被質疑有三大案，近來頻被點名可能是下一個檢調調查重點，包括京華城案、北市科案及台智光案。對此，前立委蔡正元認為，柯文哲一定會被民進黨拿起來狠K猛打，所以柯文哲要曬黑皮膚，準備被剝皮。
記者王德蓉／綜合報導
蔡正元今（8）日在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》表示，他不清楚柯文哲是否會在生日過後被司法追殺，不過柯文哲的確有3個問題，第一個就是京華城的容積率案，一定會被民進黨拿起來狠K猛打，所以柯文哲要曬黑皮膚，準備被剝皮，「政治鬥爭有時候不一定講道理。」蔡正元說，台灣蓋房子的，哪一個人是真的照法定容積率蓋？都會爭取獎勵容積率，剛好柯文哲是比較不會卡獎勵容積率的市長，因此獎勵容積率高一點，就被列為打擊的對象。
蔡正元續指，柯文哲第二個案子，就是士林北投科技園區的土地買賣，為什麼賣出去的價錢不同？但房地產的價格就是忽高忽低；第三個案子就有各種不同說法，一種說法是台北市監視器2G、3G問題要拿出來檢討，「大陸都在用5G了，我們還在吵2G、3G，會不會太丟臉了一點？」2G、3G沒有辦法即時做臉部辨識，早就應該弄到3G以上，為什麼還在吵這個？最後卻吵成為什麼多花錢去換成3G，因為柯文哲比較節儉，2G省省的用的就可以了，可是有些里是2G、有些是3G，里長會不會找人抗爭？「台灣是科技王國，還在用2G，會不會太好笑？」
蔡正元認為，攻防會在於士林北投土地買賣案和京華城容積率案，檢調單位要扣一個帽子其實不難，「我的經驗很慘痛喔！不難欸！」