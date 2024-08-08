與林郁婷同遭抹黑！阿國拳后金牌戰對手是中國女將 微博汗流浹背
2024巴黎奧運女子拳擊賽事，我國拳后林郁婷與阿爾及利亞女將凱莉芙（Imane Khelif）無端陷入性別爭議風波，國際拳總（IBA）沒提出證據卻不斷緊咬2人「不是女性」，但林郁婷與凱莉芙均未受場外喧鬧影響，雙雙打入57公斤級與66公斤級賽事的金戰牌。而凱莉芙在決賽的對手正是來自中國的女將楊柳，「楊柳晉級決賽」、「楊柳決賽迎戰性別爭議選手」衝上微博熱搜，許多中國網友翻出凱莉芙之前只花46秒就「打哭」義大利女將卡里妮（Angela Carini）的紀錄，凱莉芙的性別爭議也掀起中國網友熱烈討論。
記者倪浩軒/綜合報導
凱莉芙之前受訪時曾表示，「現在發生的事情，影響了我作為一個人類的尊嚴」、「呼籲世界人民尊重《奧林匹克憲章》的原則，不要再欺凌我們」，凱莉芙強調自己專注於比賽，但是人言可畏，輿論網暴的影響力是很巨大的，不僅會摧毀個人還會分裂全世界。但凱莉芙也保證，自己在金牌戰將會全力以赴，用實力回擊性別爭議。
而凱莉芙金牌戰的對手是中國女將楊柳，有中國媒體用「不想來的還是來了」入標報導決賽消息，提到了凱莉芙的爭議，也介紹了凱莉芙之前46秒就讓卡里妮棄賽的紀錄。另外中國媒體也報導了國際拳總以及俄羅斯駐聯合國副大使對凱莉芙「不是女性」的指控，不過也有平衡報導一下，提到國際奧委會力挺凱莉芙的參賽資格。
中國網友則紛紛留言回應表示，「為楊柳捏一把汗，與生命健康相比，金牌沒那麼重要」、「保護好自己最重要，金牌給他了」、「比賽結果都能接受，只求楊柳平安了」、「注意安全，輸了也不丟人」。
另外有中國網友持續質疑凱莉芙的性別，「無語了，這樣真的對其他運動員公平嗎」、「實際上就是擠壓了真女人的生存空間」。不過也有中國網友持平看待，「既然要比就別再說對手性別有問題」、「對方天生就是女的，並沒有變性」。