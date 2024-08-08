邀癮君子「爸」氣戒菸 ！國健署：有近3成青少年受家庭二手菸毒害
今（8）日一年一度父親節，為了家人的健康，衛福部國健署長吳昭軍邀請全天下父親一起為愛拒(戒)菸，並提到根據國民健康署調查結果，有近3成青少年被迫生活在二手菸環境中，意即每10位國高中職生就有2-3位深受家庭二手菸的毒害，儼然成為威脅家人健康的一大警訊，提醒為人父母的癮君子們「您是孩子學習的對象，別讓下一代終身受困菸霧之中」，呼籲任何菸品(含加熱菸)及類菸品(含電子煙)對健康都有危害，亦會造成二、三手菸害危害家人。
記者林莞茜／綜合報導
國健署表示，根據111年國人吸菸行為調查顯示，家庭二手菸暴露率上升至28.9%，較109年27.1%及107年21.1%持續攀升，另依國民健康署110年青少年吸菸行為調查結果顯示，國中生家庭二手菸暴露率仍有26.3%；高中職生則有26.2%，顯示仍有近3成青少年被迫生活在二手菸環境中，而美國疾病管制署指出，二手菸可能增加學齡兒童氣喘風險，也可能導致兩歲以下兒童罹患中耳疾病，並增加出生未滿一歲的嬰兒死於嬰兒猝死症候群 (SIDS) 的風險；孕婦若使用菸品或暴露於二手菸的環境中，也可能增加流產、早產或低出生體重嬰兒的風險。
國健署也說，接觸二手菸的成年人罹患肺癌的風險增加 20-30%；冠心病的風險增加25-30%；中風的風險亦增加20-30%1。因此決定將父親節訂為戒菸日，把目標放小、階段式成功，「先讓今天戒菸成功，明天再考慮是否吸菸」，持之以恆實現戒菸目標，提醒為人父母的癮君子們，依國民健康署110年青少年吸菸行為調查結果顯示，「父親或母親有吸菸」的國中生及高中職生吸菸率分別為4.4%和11.7%，相較於「雙親都不吸菸者」其吸菸風險分別為5.5倍與2.8倍(國中生：0.8%、高中職生：4.2%)，提醒為人父母的癮君子們，及早戒菸，別讓下一代有更高風險受困菸霧中。
國民健康署呼籲任何菸品(含加熱菸)及類菸品(含電子煙)對健康都有危害，亦會造成二、三手菸害危害家人，為愛戒菸趁現在，提供您「尼古丁成癮度量表(網址)」填列相關資料後將有專人打給您，透過專業的協助，讓自身戒菸成功，給自己及家人一個無菸環境及健康生活。期望有吸菸習慣的父親能在父親節這天做出改變，下定決心戒菸，讓「愛家人的決心」戰勝菸癮。