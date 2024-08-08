林郁婷遭土耳其選手羞辱！吳鳳慘遭台人出征傻眼：跟我有什麼關係
台灣女拳王林郁婷今（8）日稍早在巴黎奧運女子57公斤級四強戰獲勝，進軍金牌戰，但對手土耳其賽後小動作連連，也惹怒全台灣網友，結果在台灣發展數十年的土耳其女婿吳鳳也無辜慘遭出征，對此他也發文說出心聲：「請問土耳其選手的個人行為跟我有什麼關係？」
記者潘毅／綜合報導
土耳其賽後小動作連連，先是拳手Esra Yıldız Kahraman本人比出X手勢，其所屬俱樂部還在賽後連發兩篇文質疑林郁婷參賽的公平性，先是鬼扯林郁婷「去年世界錦標賽未通過性別測試」，又表示這是一場不公正的賽事，引爆台灣人民的怒火。
而來自土耳其的台灣女婿吳鳳，也因此慘遭一票不理性的網友出征，紛紛用留言、私訊方式要他「滾回土耳其」，對此，吳鳳本人也無奈發聲， 「請問土耳其選手的個人行為跟我有什麼關係？我單純喜歡奧運的精神，熱情的支持林郁婷，就這麼的簡單。現在有人私訊或者各個地方留言霸凌我，實在很難過！我當然知道這些留言不代表所有的台灣人，但是這種網路霸凌的行為真的沒有比較高尚。」
吳鳳更表示，自己有台灣的身分證，在台灣快要18年，有家庭，有工作跟許多精彩回憶。而且自己很認真在土耳其幫台灣宣傳，很努力想要加強土耳其跟台灣之間的友誼，「一個選手自己的個人行為，不會影響我們的關係。」
最後吳鳳也希望林郁婷繼續加油，拿到金牌，且「不管有人寫什麼，我就做心裡想要做的事。台灣也是我的家。我還是會繼續愛台灣，珍惜這塊土地。」