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哈日族快看！日本記名西瓜卡將恢復販售　最快今年秋天就買得到

▲先前暫停販售的日本交通卡Suica（西瓜卡）預計最快將在今年秋天販售記名卡片。（圖／美聯社／達志影像）
▲先前暫停販售的日本交通卡Suica（西瓜卡）預計最快將在今年秋天販售記名卡片。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

赴日旅遊時，幾乎人手必備的交通卡「Suica（俗稱西瓜卡）」，先前因晶片短缺而暫停販售記名卡片，讓不少哈日族哀嚎。不過現今傳出，因目前估計製卡所需的晶片還有一定的數量，預計記名西瓜卡最快將在秋天恢復販售，而不記名西瓜卡恢復販售時間則有待商榷。

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綜合日媒報導，跟台灣悠遊卡、一卡通相像的日本交通卡「西瓜卡」，可用來搭乘交通工具，也能在店家進行小額消費，快速方便，廣受遊客喜愛。但先前受到半導體短缺影響，導致交通卡內部的晶片取得困難，因此日本在去年8月依序停售非記名式西瓜卡與記名式西瓜卡，僅在東京成田機場及羽田機場少量販售給遊日旅客。

不過近來傳出，由於JR東日本已經確保一定數量的晶片庫存，因此有望重新恢復販售。最快今年秋天可恢復販售，從機場擴大到東京市中心各車站販賣；不記名西瓜卡仍未確定是否恢復販售。

由於記名西瓜卡因記載個人資訊，如果遺失的話，有可能重新發行卡片；不記名西瓜卡沒綁個資，遺失的話，就無法重新發行。

至於目前僅限於成田機場和羽田機場販賣的訪日旅客專用「Welcome Suica（歡迎西瓜卡）」，預計今後也陸續能在東京都心（市中心）車站的觀光導覽窗口「車站旅遊服務中心」購買。Welcome Suica專門提供外國旅客短期旅遊使用，優點是不須押金，但使用期限僅28天，每人限購1張。

西瓜卡的名稱是JR東日本公司的登記商標，Suica名稱是取自Super Urban Intelligent Card的頭文字，同時也具有暢通（日文發音suisui）的IC卡之意。而為了讓民眾感到親近，因此採用西瓜（suica）的諧音。

除了西瓜卡之外，私鐵系列的交通系IC卡PASMO也以晶片不足為由，去年6月8日不記名PASMO、去年8月2日記名PASMO分別暫停銷售。PASMO協議會主管表示，尚未決定何時恢復販售。

而作為沒有實體卡片的替代方案，iPhone用戶可以在手機內建APP「錢包」建立「交通卡」，從日本選單可以找到Suica及PASMO卡來綁定使用，儲值則用手機內綁定的信用卡，但僅能使用JCB或Master卡，在日本時也能透過機台進行儲值；安卓用戶則可利用JR西日本的交通卡「ICOCA」手機綁定功能，且支援Visa、JCB、Master、美國運通等信用卡手機加值。

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