楊丞琳新加坡演唱會突取消！主辦：不可抗力的因素 粉絲氣炸罵翻
歌手楊丞琳昔日參加陸綜《歌手2024》的演出被批評是「大型翻車現場」，引起不少話題和討論度。不過她近期仍忙著「LIKE A STAR」世界巡迴演唱會，原訂8月24日前往新加坡開唱，沒想到，主辦單位昨（7）日突發出公告，宣布「因不可抗力的因素於短時間內無法妥善解決」，緊急取消演唱會，讓粉絲相當不滿，罵聲一片。
記者許芷芸／綜合報導
楊丞琳演唱會突然取消 歌迷罵聲不斷
楊丞琳演唱會主辦單位星辰娛樂昨（7）日於臉書發出公告，指出楊丞琳新加坡站將延期舉辦：「因不可抗力的因素於短時間內無法妥善解決，原定於2024年8月24日在新加坡室內體育館舉辦的《楊丞琳「LIKE A STAR」世界巡回演唱會-新加坡站》演出確定取消，具體延期日與場地將另行通知。」至於已購票的歌迷，主辦單位表示將進行全額退款，大約1至2週就能完成。
不過突然取消演出，也引起不少粉絲感到相當錯愕，也有許多人不滿主辦方的處理方式，紛紛留言表示：「一句不可抗的因素就取消，我們大家都排好了檔期買了車票，有些還訂了酒店」、「為什麼？很期待這一場演唱會」、「覺得主辦方應該給那些已經買票的歌迷們一些福利」、「車票和酒店的錢，主辦也不打算負責了吧？」底下罵聲一片。
楊丞琳「飆高音車禍」 遭粉絲狂酸
日前楊丞琳登上中國歌唱綜藝節目《歌手2024》，初登台演唱〈帶我走〉高音部分大翻車，得到倒數第2的成績，引發粉絲熱議。雖然她事後強調是因太過緊張導致表現不佳，仍遭許多人質疑。