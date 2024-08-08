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楊丞琳新加坡演唱會突取消！主辦：不可抗力的因素　粉絲氣炸罵翻

▲楊丞琳近期忙於「LIKE A STAR」世界巡迴演唱會，原訂8月24日前往新加坡開唱，沒想到主辦單位昨（7）日突宣布「因不可抗力的因素」取消演出，引發歌迷不滿。（圖／楊丞琳微博）
▲楊丞琳近期忙於「LIKE A STAR」世界巡迴演唱會，原訂8月24日前往新加坡開唱，沒想到主辦單位昨（7）日突宣布「因不可抗力的因素」取消演出，引發歌迷不滿。（圖／楊丞琳微博）

記者許芷芸／綜合報導

歌手楊丞琳昔日參加陸綜《歌手2024》的演出被批評是「大型翻車現場」，引起不少話題和討論度。不過她近期仍忙著「LIKE A STAR」世界巡迴演唱會，原訂8月24日前往新加坡開唱，沒想到，主辦單位昨（7）日突發出公告，宣布「因不可抗力的因素於短時間內無法妥善解決」，緊急取消演唱會，讓粉絲相當不滿，罵聲一片。

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楊丞琳演唱會突然取消　歌迷罵聲不斷

楊丞琳演唱會主辦單位星辰娛樂昨（7）日於臉書發出公告，指出楊丞琳新加坡站將延期舉辦：「因不可抗力的因素於短時間內無法妥善解決，原定於2024年8月24日在新加坡室內體育館舉辦的《楊丞琳「LIKE A STAR」世界巡回演唱會-新加坡站》演出確定取消，具體延期日與場地將另行通知。」至於已購票的歌迷，主辦單位表示將進行全額退款，大約1至2週就能完成。

▲楊丞琳新加坡演唱會突取消，主辦單位於昨（7）日貼出公告說明是因「不可抗力因素」。（圖／星辰娛樂臉書）
▲楊丞琳新加坡演唱會突取消，主辦單位於昨（7）日貼出公告說明是因「不可抗力因素」。（圖／星辰娛樂臉書）
不過突然取消演出，也引起不少粉絲感到相當錯愕，也有許多人不滿主辦方的處理方式，紛紛留言表示：「一句不可抗的因素就取消，我們大家都排好了檔期買了車票，有些還訂了酒店」、「為什麼？很期待這一場演唱會」、「覺得主辦方應該給那些已經買票的歌迷們一些福利」、「車票和酒店的錢，主辦也不打算負責了吧？」底下罵聲一片。

▲主辦突然取消演唱會導致歌迷相當不滿，留言罵聲一片。（圖／星辰娛樂臉書）
▲主辦突然取消演唱會令歌迷相當不滿，留言罵聲一片。（圖／星辰娛樂臉書）

楊丞琳「飆高音車禍」　遭粉絲狂酸

日前楊丞琳登上中國歌唱綜藝節目《歌手2024》，初登台演唱〈帶我走〉高音部分大翻車，得到倒數第2的成績，引發粉絲熱議。雖然她事後強調是因太過緊張導致表現不佳，仍遭許多人質疑。

▲楊丞琳巡演重唱《歌手2024》話題曲〈帶我走〉，網友評價呈現兩極化。（圖／楊丞琳微博）
▲楊丞琳日前在節目《歌手2024》中演唱〈帶我走〉，飆高音被狠批根本是車禍現場，評價兩極化。（圖／楊丞琳微博）

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