林郁婷打贏卻被國際霸凌！主播轟JK羅琳：曾是哈利波特書迷好羞恥

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林郁婷打贏卻被對手比X 女主播見這幕好心疼
女主播宋燕旻也罕見針對體育賽事發文評價，她表示自己平常不太關心體育，只是大型賽事的期間限定粉絲，所以覺得自己沒資格評論任何賽事跟結果，但今日看到林郁婷遭受的不公平，讓她真的覺得好生氣，直言：「現在已經成了輸者跟國際酸民對她的集體罷凌，是國際級的霸凌！晨間做新聞的時候看到土耳其選手打輸了，在拳擊場上比出的X手勢，真的引爆我的憤怒。技不如人只能用這種方式來汙衊人。」
宋燕旻認為，國際奧會已經多次發聲替林郁婷背書，國際拳擊總會（IBA）拿不出任何證據卻還一直潑髒水，讓她覺得十分噁心，批評IBA「就是在操鬧假議題干擾奧運！」最後，宋燕旻也說：「我真的很厭惡這種集體霸凌的行為，也以小時候哈利波特書一推出，第一天就會去買徹夜看的自己，感到十分的羞恥，我竟然曾經是霸凌者的書迷！」
全台力挺林郁婷 金牌戰8月11日開打
貼文曝光後網友看了也紛紛留言，力挺林郁婷，「比賽的壓力就已經夠大了，還要面對加上這些不實指控，林郁婷的心理素質真的超強！她已經是冠軍了！加油」、「打爆他們拿金牌」、「真的很心疼她，咱（台灣）的寶貝一定要贏哦」、「我也跟主播一樣，平時不關心體育，但我只想幫忙挺自家人，而且林郁婷如此努力有風度，我們要好好保護她」。
而據奧會最新公佈，林郁婷和波蘭選手新星賽琳梅塔（Julia Szeremeta）的比賽將在8月11日台灣時間凌晨3點半登場，這次比賽是雙方第一次在國際賽事上碰頭；賽琳梅塔在此次巴黎奧運賽中表現也相當強勁，4強賽時還擊敗上屆東京奧運的銀牌得主，實力不容小覷。
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