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林郁婷打贏卻被國際霸凌！主播轟JK羅琳：曾是哈利波特書迷好羞恥

▲林郁婷打贏土耳其選手卻被對方比X霸凌，女主播宋燕旻不捨發聲力挺，也同時開轟J.K.羅琳，說自己以曾是《哈利波特》的書迷為恥。（圖／中華奧會提供）
▲林郁婷打贏土耳其選手卻被對方比X霸凌，女主播宋燕旻不捨發聲力挺，也同時開轟J.K.羅琳，說自己以曾是《哈利波特》的書迷為恥。（圖／中華奧會提供）

記者藍詩孟／綜合報導

台灣女拳王林郁婷此次征戰巴黎奧運，在今（8）日台灣時間凌晨3點多，以5:0的成績擊敗土耳其對手後挺進金牌戰，許多台人都替林郁婷的精彩表現高聲歡呼，但同時也不捨她遭《哈利波特》作者J.K.羅琳公開質疑性別一事；女主播宋燕旻就發文，表示她真的很氣憤國際間對林郁婷的性別霸凌，曾愛看《哈利波特》的她也懊悔的說「我竟然曾經是霸凌者的書迷！」

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林郁婷今日對上土耳其拳手卡拉曼（Esra Yıldız Kahraman），一上場就積極發揮攻勢得分，幾回合下來打的卡拉曼難以招架，最後林郁婷以5:0的成績收下金牌戰門票。但賽後卡拉曼卻在台上比出X手勢，暗指林郁婷有性別問題，對敗北的戰果表現極大的不滿；此舉不僅是在挑釁評審也是對林郁婷的霸凌，讓台灣人民看到後群情激憤，替林郁婷抱不平。

▲巴黎奧運女子拳擊57公斤級4強賽，今（8）日凌晨3時30分，由台灣好手林郁婷出戰土耳其選手Esra Yildiz，林郁婷整場比賽發揮相當出色，最終3回合都以5：0奪下勝利，順利晉級到金牌戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲林郁婷（左1）今日在巴黎奧運賽場上對戰土耳其選手（右1）順利取勝，晉級金牌戰。（圖／美聯社／達志影像）
林郁婷打贏卻被對手比X　女主播見這幕好心疼

女主播宋燕旻也罕見針對體育賽事發文評價，她表示自己平常不太關心體育，只是大型賽事的期間限定粉絲，所以覺得自己沒資格評論任何賽事跟結果，但今日看到林郁婷遭受的不公平，讓她真的覺得好生氣，直言：「現在已經成了輸者跟國際酸民對她的集體罷凌，是國際級的霸凌！晨間做新聞的時候看到土耳其選手打輸了，在拳擊場上比出的X手勢，真的引爆我的憤怒。技不如人只能用這種方式來汙衊人。」

宋燕旻認為，國際奧會已經多次發聲替林郁婷背書，國際拳擊總會（IBA）拿不出任何證據卻還一直潑髒水，讓她覺得十分噁心，批評IBA「就是在操鬧假議題干擾奧運！」最後，宋燕旻也說：「我真的很厭惡這種集體霸凌的行為，也以小時候哈利波特書一推出，第一天就會去買徹夜看的自己，感到十分的羞恥，我竟然曾經是霸凌者的書迷！」

▲美女主播宋燕旻發文力挺林郁婷，希望國際間停止這種集體霸凌的舉動。（圖／宋燕旻臉書）
▲美女主播宋燕旻發文力挺林郁婷，祝她順利拿到金牌打臉這些人。（圖／宋燕旻臉書）
全台力挺林郁婷　金牌戰8月11日開打

貼文曝光後網友看了也紛紛留言，力挺林郁婷，「比賽的壓力就已經夠大了，還要面對加上這些不實指控，林郁婷的心理素質真的超強！她已經是冠軍了！加油」、「打爆他們拿金牌」、「真的很心疼她，咱（台灣）的寶貝一定要贏哦」、「我也跟主播一樣，平時不關心體育，但我只想幫忙挺自家人，而且林郁婷如此努力有風度，我們要好好保護她」。

而據奧會最新公佈，林郁婷和波蘭選手新星賽琳梅塔（Julia Szeremeta）的比賽將在8月11日台灣時間凌晨3點半登場，這次比賽是雙方第一次在國際賽事上碰頭；賽琳梅塔在此次巴黎奧運賽中表現也相當強勁，4強賽時還擊敗上屆東京奧運的銀牌得主，實力不容小覷。

▲宋燕旻的導演老公柯孟融，也時時刻刻陪在她身邊。（圖／翻攝宋燕旻FB）
▲宋燕旻說自己平常不太關注體育，只是大型賽事的期間限定粉絲，這次罕見跳出來聲援體育選手，就是因為她很心疼林郁婷。（圖／宋燕旻臉書）

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