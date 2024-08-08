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高出「行情50倍」租農地！假借園藝傾倒廢土　警爬車敲窗逮3司機

▲台中市一名黃姓男子藉口要園藝栽種，以超出市場行情50倍的價格，向不知情的農民承租外埔區農地倒大量廢棄物。（圖／翻攝畫面）
▲台中市一名黃姓男子藉口要園藝栽種，以超出市場行情50倍的價格，向不知情的農民承租外埔區農地倒大量廢棄物。（圖／翻攝畫面）

記者孫唯容/綜合報導

台中市一名黃姓男子藉口要園藝栽種，以超出市場行情50倍的價格，向不知情的農民承租外埔區農地，後續從桃園等地運載大量廢棄建材、土方，倒在農田坑洞後再回填，附近農民發現有多輛挖土機、砂石車頻繁出沒，因而選擇報警，全案才曝光，台中市環保局將對司機等人及負責人黃男進行調查，若相關廢棄物經認定有毒，也將進行裁處，全案仍在釐清中。

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據了解，今年4月間64歲的黃姓男子成立工程人頭公司，在7月18日以每月5萬元的價格，向外埔區張姓農民承租約4分地大小的農地，一般農地的租用行情是，1分地1年3000元，4分地1年則為1萬2000元，等同於行情的50倍。

後續有附近農民發現，不少多輛挖土機、砂石車頻繁出沒並報警；經由警方調查，黃男向張姓農民承租農地後，先是雇用怪手將農地挖出數個大坑，在7月22日招來多輛砂石車，將從桃園地區運來的廢棄土方、建材廢料等雜物，傾到於坑洞中再回填。由於現場還停留1輛怪手，研判該集團高度可能再伺機犯案，隨即聯繫台中市環保局及外埔區公所農業課，派員到場勘查、丈量相關廢棄物種類及面積。

黃男再度召集30餘輛砂石車，大安溪南岸堤防道路石頭公園前集結，將再次運廢棄物前往農地棄置，有民眾發現報案，大批警方趕抵攔查，不過砂石車司機見撞立即鳥獸散，最終有3輛來不及逃逸的砂石車遭警方包抄攔停，起初司機鎖上車門拒不下車，警方直接爬上車敲擊車窗，司機才願意下車，後續司機辯稱，是接受黃男指示才將廢棄物運來。

警方當場依違反道交條例第29條之1第1項載運砂石土方未依規定使用專用車廂或專用車輛等違規事項，開罰4萬至8萬元不等。再依道交條例第30條第1項第2款所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭開罰3000元至1萬8000元不等罰鍰；另環保局也將對司機等人及負責人黃男進行調查，若相關廢棄物經認定有毒，也將進行裁處，全案仍在釐清中。

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