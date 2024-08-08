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奧運羽球／最想跟誰搭檔？男單銀牌Vitidsarn很誠實：志田千陽

▲巴黎奧運羽球男子單打賽事，來自泰國的23歲好手Kunlavut Vitidsarn一路過關斬將闖進金牌戰，最終雖然在決賽上遭到丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen）直落二擊敗，但仍然幫助泰國羽壇締造新歷史。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運羽球男子單打賽事，來自泰國的23歲好手Kunlavut Vitidsarn一路過關斬將闖進金牌戰，最終雖然在決賽上遭到丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen）直落二擊敗，但仍然幫助泰國羽壇締造新歷史。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

巴黎奧運羽球男子單打賽事，來自泰國的23歲好手Kunlavut Vitidsarn一路過關斬將擊退各國好手，順利闖進金牌戰，最終雖然在決賽上遭到丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen）直落二擊敗，但仍然幫助泰國羽壇締造新歷史。而Kunlavut Vitidsarn過去一段受訪畫面如今也被媒體挖出，當初他被問到自己如果可以，最想跟哪名女選手一起搭檔打球時，Vitidsarn則是毫不猶豫地表示「志田千陽」，原因是因為他覺得志田真的太可愛了。

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最想跟誰搭檔打球　男單銀牌：志田千陽

根據泰國媒體報導，剛奪下羽球男單銀牌的Kunlavut Vitidsarn，日前一段受訪畫面如今被翻出討論，當時他接受世界羽聯(BWF)採訪時，被問到最想跟哪名女選手一起搭檔打球，他則是直言不諱地表示是志田千陽，「絕對是志田千陽，這沒有任何疑問，因為她太可愛了。真的，她非常可愛。」

而當被問到如果可以，最想娶哪位女選手時，Kunlavut Vitidsarn則是笑稱，「答案跟上述一樣，原因是一樣的。」此話一出也讓許多網友笑翻，認為Vitidsarn的回答實在是太誠實。

Vitidsarn奪銀成泰國民族英雄　還獲得8000萬房子

至於Kunlavut Vitidsarn如今成為泰國羽球史上首位奪得奧運獎牌的選手，也儼然成為泰國的民族英雄，昨（7）日早上搭機返國時，他受到泰國民眾熱烈歡迎，連機場都被粉絲擠得水泄不通。隨後泰國總理Srettha Thavisin在2人的會面上，也給予Vitidsarn大力稱讚，並表示這名世界排名從第8名升到第4名的羽毛球運動明星，是國家的驕傲。

房地產開發商Sena Development，如今也宣布將向Kunlavut贈送一套價值約250萬美元（約新台幣8000萬元）的公寓，他還將獲得泰國奧委會為期20年的月薪1萬泰銖（約新台幣9000元）。

▲志田千陽外型亮眼，是日本新一代羽球女神，甜美外型也掀起許多台灣網友熱烈討論。（圖／取自志田千陽IG）
▲志田千陽外型亮眼，是日本新一代羽球女神，甜美外型也掀起許多台灣網友熱烈討論。（圖／取自志田千陽IG）

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