奧運羽球／最想跟誰搭檔？男單銀牌Vitidsarn很誠實：志田千陽

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據泰國媒體報導，剛奪下羽球男單銀牌的Kunlavut Vitidsarn，日前一段受訪畫面如今被翻出討論，當時他接受世界羽聯(BWF)採訪時，被問到最想跟哪名女選手一起搭檔打球，他則是直言不諱地表示是志田千陽，「絕對是志田千陽，這沒有任何疑問，因為她太可愛了。真的，她非常可愛。」
而當被問到如果可以，最想娶哪位女選手時，Kunlavut Vitidsarn則是笑稱，「答案跟上述一樣，原因是一樣的。」此話一出也讓許多網友笑翻，認為Vitidsarn的回答實在是太誠實。
Vitidsarn奪銀成泰國民族英雄 還獲得8000萬房子
至於Kunlavut Vitidsarn如今成為泰國羽球史上首位奪得奧運獎牌的選手，也儼然成為泰國的民族英雄，昨（7）日早上搭機返國時，他受到泰國民眾熱烈歡迎，連機場都被粉絲擠得水泄不通。隨後泰國總理Srettha Thavisin在2人的會面上，也給予Vitidsarn大力稱讚，並表示這名世界排名從第8名升到第4名的羽毛球運動明星，是國家的驕傲。
房地產開發商Sena Development，如今也宣布將向Kunlavut贈送一套價值約250萬美元（約新台幣8000萬元）的公寓，他還將獲得泰國奧委會為期20年的月薪1萬泰銖（約新台幣9000元）。
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。