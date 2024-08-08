奧運拳擊／Yildiz比X惹眾怒！「這舉動」還疑暗諷林郁婷勝之不武

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根據拳擊專家透露，正常情況下扶繩在拳擊賽場上，除非敗方已經離場，否則通常是比賽結束後由勝者幫敗者扶繩，好讓敗者能先行離場。而上場比賽保加利亞選手Staneva Kamenova和此戰土耳其選手Esra Yildiz，如今皆先幫忙獲勝的林郁婷扶繩，隨後在擂台上再比出「X」手勢抗議，明顯是刻意為之，藉此暗諷林郁婷勝之不武。而林郁婷日前在對上烏茲別克的選手時，獲勝後要幫對手撐繩，還被對手教練一把推開。
教練曾自強賽後受訪 希望林郁婷更享受比賽
而在賽後林郁婷的教練曾自強，也出面接受媒體訪問，談到本場比賽林郁婷的狀態，曾自強表示，「第3局林郁婷的狀態感覺是剛剛好，而比賽不緊張其實是不可能的，因此當林郁婷知道自己的前2回合打完了，也更加確定了這場比賽的賽事結果。雖然裁判還沒有宣判，不過應該是沒有太大的意外。」
曾自強在比賽過程中，也不斷鼓勵林郁婷：「她應該要用不同的心態，去面對這場比賽，我希望她在冠軍賽的時候，是帶著無比的歡樂，去場上享受比賽，而不是為了比賽來比賽。」
而土耳其選手Kahraman在賽後竟比出「X」手勢，藉此嘲諷林郁婷性別風波，曾自強則說：「比賽輸了一定會不甘心，體育運動就是這樣，有比賽有規則，這就是體育運動的價值。但我們和土耳其選手的教練，其實也是好朋友，賽後他也有向曾自強致意，就尊重IOC（國際奧會）。」
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