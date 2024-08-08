手搖飲再爆疑慮！大茗遭控杯中有濕紙巾 北市衛生局稽查業者喊冤
有網友在Google評論指出，他在8月5日下午3點左右於知名飲料店「大茗本位製茶堂」台北通化店購買烤糖蕎麥凍奶青，打開竟發現有一張濕紙巾，並致電店家也請總公司調閱監視器，同時通報台北市衛生局；台北市衛生局也於7日前往稽查，今（8）日指出，現場未發現濕紙巾，但查有2項缺失，已限期8月9日前改善；而業者則稱全店未使用濕紙巾，同時已於8月6日至警察局備案。
記者林莞茜／綜合報導
該名網友附上照片，說明自己是在8/5下午三點左右，到大茗本位製茶堂台北通化店購買一杯烤糖蕎麥凍奶青，喝的時候就覺得味道酸酸的，喝完打開一看裡面竟然一張濕紙巾，讓他氣得呼籲民眾「請大家注意，實在太噁心，網上滿滿負評都是真的！」，隨後便打電話到店家反映同時通報衛生局，目前請總公司調閱監視器。
大茗也立即回覆留言，稱在調閱店內完整錄影帶，還原該次製作流程並無異樣，皆依本公司標準化流程辦理，並未於畫面中出現任何疑似濕紙巾的異物，該監視畫面並已另行拷貝保存。公司對於杯內出現濕紙巾，感到十分訝異，事發當下即提出希望陪同前往醫院檢查身體的建議，民眾提出並未有身體不適，公司後續也會繼續保持聯繫。
但網友回覆「喝到一杯泡有濕紙巾的飲料，身體未必會遭受什麼立即性損害，就醫也很難檢查出什麼」，不滿「消費者只能自求多福，喝到也只能自認倒霉？」也直言一個平凡的消費者，花錢購買消費，把真實發生的情況如實以告，就是確確實實、真真切切喝到一杯摻有濕紙巾的飲料，「感到非常地噁心和不舒服」。
北市衛生局獲報後，7日前往稽查，現場及空飲料杯內未見濕紙巾，但查有未立即提供從業人員體檢資料、未更新食品業者登錄資料等缺失，已限期8月9日前改善完竣，期屆複查如仍不符規定，將依食品安全衛生管理法第8條第1項、第3項及第44條、第47條分別處6萬到2億或3萬到300萬元罰鍰。