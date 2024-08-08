林郁婷被比X手勢羞辱！土耳其部長還轉發幫腔 土粉留言輸不起
「台灣拳后」林郁婷在巴黎奧運拳擊女子57公斤級4強戰，以5：0擊敗土耳其選手卡拉曼（Esra Yıldız Kahraman），但賽後卡拉曼竟高舉雙手比出「X」的手勢，疑暗諷林郁婷的性別爭議。甚至土國體育部長也在社群平台X上轉發該畫面，下方許多土耳其粉絲留言紛紛表示卡拉曼沒輸，大肆嘲諷林郁婷性別。
國際中心顏得智／綜合報導
林郁婷於台灣時間今(8)日凌晨在巴黎奧運女子57公斤級4強賽擊敗對手，成為台灣拳擊史上首位打進奧運金牌戰的選手，但在賽後，對手卡拉曼竟對著在場眾多鏡頭比出「雙X」手勢，代表女性染色體，再次炒作性別議題，引發各大外媒關注。
土耳其青年與體育部長巴克（Osman Aşkın Bak）賽後在X平台上發文，轉發了卡拉曼高舉X的畫面，稱讚卡拉曼打得很棒，並為為卡拉曼感到驕傲，土耳其有部分媒體藉此炒作；土耳其《新黎明報》（Yeni Safak）放上了卡拉曼高舉X的照片，並用LGBT醜聞來批評奧委會。
而在巴克的X貼文留言，湧入許多土粉藉性別議題大肆羞辱林郁婷，不斷稱這是一場女生在拳擊場上與男生進行的戰鬥，還要土國體育部長向奧委會提出抗議。但也有台灣網友反駁，「原來是從體育部長就開始腐敗，難怪選手沒有運動家精神」。