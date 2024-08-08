「男性死亡率竟高1.5倍」疾管署籲爸爸們接種肺炎鏈球菌疫苗
父親節除了一同慶祝外，也要提醒爸爸注意健康。疾管署表示，肺炎已躍居國人10大死因第3位，且男性肺炎死亡率是女性的1.5倍。為了守護爸爸健康，降低65歲以上民眾因肺炎鏈球菌導致肺炎等嚴重併發症或死亡率，全年提供65歲以上民眾接種1劑公費13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（簡稱13價疫苗）及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（簡稱23價疫苗），以加強免疫保護效力，鼓勵安排家中符合資格民眾儘速完成接種。
記者魏妤庭／台北報導
依據疾管署監測資料顯示，國內今（2024）8/5累計199例侵襲性肺炎鏈球菌感染症確定病例，為2020年以來同期新高。其中有23例死亡，病例中以65歲以上民眾佔38%、男性佔61%為多。另根據衛福部10大死因統計，去年肺炎死亡1.7萬人，已躍居10大死因第3位，且男性肺炎死亡率為女性的1.5倍，顯示男性更須注意防範肺炎威脅。
疾管署呼籲，依照研究資料顯示，接種肺炎鏈球菌疫苗可以有效降低感染後併發肺炎、敗血症、腦膜炎等嚴重併發症風險，對中重症保護力高達75%。為了確保完整免疫保護力，請65歲以上民眾依接種建議完成1劑13價疫苗及1劑23價疫苗接種，如有其中任一劑尚未接種者，應於間隔1年後完成接種。
此外，疾管署提醒，脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏及正在接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤及器官移植者等高風險對象，機構住民及洗腎患者接種13價疫苗後則「間隔至少8週」即可接種23價疫苗，請符合民眾儘速安排接種。