蘋果iPhone釋出iOS 17.6.1版本 解決「進階資料保護」問題
蘋果日前推出 iOS 17.6 版本，提供了不少安全性修復，官方也表示「建議所有使用者安裝」，相隔10天，官方再度釋出iOS 17.6.1版本，在更新說明上，表示將解決造成「進階資料保護」無法啟用或停用的問題。同時也要注意，蘋果已經關閉舊iOS 17.5.1降級認證，意味著，只要用戶升級到iOS 17.6之後，就無法再回去 iOS 17.5.1版本。
記者周淑萍/綜合報導
在蘋果更新公告說明裡指出，這次iOS 17.6.1版本裡主要是針對iPhone中iCloud進階資料保護進行修復，部分用戶在升級到17.6後可能無法正常啟用或是停用，更新後將可以獲得解決。而根據蘋果官網的資料，iPhone上的「iCloud進階資料保護」是選擇性設定，提供用戶最高級別的雲端資料安全性。
如果選擇啟用「進階資料保護」，用戶的大部分iCloud資料包括iCloud備份、照片、備忘錄等，都會使用端對端加密保護。蘋果提到如果開啟「iCloud進階資料保護」後，即使雲端出現資料外洩，這些資料仍能安全無虞。可以在「設定」點一下姓名，然後進入iCloud，向下捲動點擊「進階資料保護」後開啟，接著按照螢幕上的指示檢視復原方法並啟用即可。
另外，之前YouTube頻道iAppleBytes用6款iPhone進行iOS 17.6的續航力實測，測試結果發現，iPhone 11在電池健康度在95%的狀態下，續航力比上一個版本減少29分鐘，剩下4小時58分鐘；另外就是iPhone 13，電池健康度92％，卻已經減少24分鐘，但目前蘋果也已經關閉舊版本iOS 17.5.1降級認證，意即只要升級到iOS 17.6以上將無法恢復成iOS 17.5.1，用戶更新前要先思考一下。