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台股下跌425點、5日線再說掰掰！台積電終場跌24元、再跌破900元

▲台北股市今（8）日再度呈現回檔，終場下跌425.1點，收在20870.1點，日K終結連2紅，再度失守5日線。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（8）日再度呈現回檔，終場下跌425.1點，收在20870.1點，日K終結連2紅，再度失守5日線。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市今（8）日再度呈現回檔，受到費半指數昨（8）日跌逾3%的拖累，台股今日開盤下跌248.12點，以21047.16點開出，盤中再權值股走低的壓力下，盤中最多下跌572.02點，來到20723.26點，再度失守21000點關卡，終場下跌425.1點，收在20870.1點，日K終結連2紅，再度失守5日線，成交量為4045.01億元。

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大盤再度重挫，中小型股卻相對抗跌，今日同樣開在盤下，不過在個股點火之下，櫃買指數一度翻紅，不過午盤過後仍不敵賣壓翻黑，終場下跌1.12點或0.45%，來到246.71點，同樣失守5日線，成交量為1022.38億元。今日個股成交量排行榜前五名為：鴻海、昆盈、高峰、兆豐金、新光金；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、廣達、聯發科、華碩。

權值股全數呈現走低，權王台積電開盤下跌19元，以901元開出，隨後在賣單調節下，最低來到887元，失守900元關卡，終場下跌24元或2.61%，收在896元，失守900元關卡；鴻海開盤下跌7元、以163.5元開出，雖然盤中買盤一度點火，不過終場下跌7元或4.11%，收在163.5元；聯發科開低之後走高，終場下跌35元或3.04%，收在1115元。

今日除了權值股走低外，航運類股也同步回檔，類股指數下跌2.98%，為跌幅排行榜亞軍。遠雄港下跌逾7%，萬海下跌逾6%，陽明、新興下跌逾3%，正德、志信、長榮、台灣虎航-創、台航、榮運、中櫃、華航、益航下跌逾2%。

雖然大盤重挫之際，不過AI概念股也有個股點火走高，其中華碩受惠於第二季業績財報三率三升，股價一度大漲逾9%，終場則是上漲逾6%，來到501元，成功站回500元關卡。華碩昨日舉辦線上法說會，並公布第二季財報，品牌營收為新台幣1362.60億元，季增19%、年增27%，繳出毛利率、營益率、淨利率「三率三升」的佳績，單季EPS達15.9元。其他也有相關個股走高，美律、勤誠、建準、譜瑞-KY、景碩上漲逾2%。

盤中機器人概念股也有表現，多檔亮燈漲停，包括羅昇、穎漢、欣技、福裕亮燈漲停，昆盈、和椿上漲逾5%，原相上漲逾3%。

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