台股下跌425點、5日線再說掰掰！台積電終場跌24元、再跌破900元

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權值股全數呈現走低，權王台積電開盤下跌19元，以901元開出，隨後在賣單調節下，最低來到887元，失守900元關卡，終場下跌24元或2.61%，收在896元，失守900元關卡；鴻海開盤下跌7元、以163.5元開出，雖然盤中買盤一度點火，不過終場下跌7元或4.11%，收在163.5元；聯發科開低之後走高，終場下跌35元或3.04%，收在1115元。
今日除了權值股走低外，航運類股也同步回檔，類股指數下跌2.98%，為跌幅排行榜亞軍。遠雄港下跌逾7%，萬海下跌逾6%，陽明、新興下跌逾3%，正德、志信、長榮、台灣虎航-創、台航、榮運、中櫃、華航、益航下跌逾2%。
雖然大盤重挫之際，不過AI概念股也有個股點火走高，其中華碩受惠於第二季業績財報三率三升，股價一度大漲逾9%，終場則是上漲逾6%，來到501元，成功站回500元關卡。華碩昨日舉辦線上法說會，並公布第二季財報，品牌營收為新台幣1362.60億元，季增19%、年增27%，繳出毛利率、營益率、淨利率「三率三升」的佳績，單季EPS達15.9元。其他也有相關個股走高，美律、勤誠、建準、譜瑞-KY、景碩上漲逾2%。
盤中機器人概念股也有表現，多檔亮燈漲停，包括羅昇、穎漢、欣技、福裕亮燈漲停，昆盈、和椿上漲逾5%，原相上漲逾3%。