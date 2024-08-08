韓韶禧一刀切了招牌長髮！新造型飄仙氣 「清爽短髮」惹粉絲暴動
南韓女演員韓韶禧因出演電視劇《夫妻的世界》走紅，劇中的她用清純的外表做出最脫軌的行為，直接被封「最美小三」，深受歡迎。沒想到，韓韶禧日前認愛男演員柳俊烈後竟真的捲進「小三」風波，形象受到重創的她近來相當低調。不過，6日飛往巴黎參加活動的韓韶禧居然一改往日形象，一刀剪了招牌氣質長捲髮，清爽亮麗的新造型也讓粉絲為之一亮，相當驚喜。
記者史平旭／綜合報導
韓韶禧日前受品牌方邀約，前往法國巴黎參與品牌活動並觀看奧運，出現在機場的她身著抓皺平口洋裝和牛仔短裙，最引人注目的便是平時留著大波浪捲髮的韓韶禧，改以一頭俐落短髮「走機場路」，不同長髮的溫柔，短髮的她多了幾分甜美和俏麗，有層次感的髮型更襯托她精緻的五官。不僅如此，相當寵粉的韓韶禧落地巴黎後，粉絲服務也是給滿滿，沿路幫影迷們簽名外也溫和的合影互動、打招呼，親切模樣讓粉絲忍不住驚呼：「仙女真的來了」、「韓國芭比」、「短髮的韓韶禧氣質更甜了！」
出演《夫妻的世界》、《無法抗拒的他》、《京城怪物》等多部韓劇而打響知名度的韓韶禧，卻在事業正紅時爆出緋聞，疑似插足演員柳俊烈、李惠利的戀情導致二人分手，隨後，韓韶禧還連發數條貼文回應疑似暗嗆李惠利，此舉直接被韓網戲稱「發瘋」、「戀愛腦上頭」，形象大挫，代言、品牌活動、拍攝邀約也跟著取消，與柳俊烈也在短短兩週內分手，如今看到韓韶禧重拾事業，也讓一路支持她的影迷欣慰不已。