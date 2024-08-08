息眾怒！黃偉哲宣布亞太主球場用天然草皮 明年賽季前如期完工
台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場工程接近完工，未料台南市體育局日前卻以降低成本為由，將天然草皮改為人工草皮，引發熱議，長期紮根台南的統一7-ELEVEn獅領隊蘇泰安公開建議使用天然草皮，此外議員不分藍綠一同站出來怒吼「還我天然草皮！」對此台南市長黃偉哲今（8）日於社群平台說明，自己已指示體育局，亞太成棒主球場恢復採用天然草皮，球場也將如期於明年賽季開始之前完工，與全國球迷見面。
記者陳威叡／台北報導
亞太國際棒球訓練中心成棒主球場即將完工，而台南市體育局卻突然拋出要將原先規劃的天然草皮改為人工草皮，引發熱議，不僅長期紮根台南的統一7-ELEVEn獅領隊蘇泰安公開建議要用天然草皮，另議員不分藍綠也一同站出來怒吼，「還我天然草皮！」
過去亞太成棒主球場規劃使用天然草皮，並編列1100萬元維護草皮費用，體育局卻突以降低成本為由要改用人工草皮，而韓國職棒蔚山文殊棒球場就是使用人工草皮，本月初才發生現場測到50度高溫，因溫度過高延賽的狀況。
對此黃偉哲今日透過社群媒體說明，有關亞太國際棒球訓練中心成棒主球場一事，對於天然草皮跟人工草皮的各種特點，感謝球迷提供許多意見，自己已指示體育局亞太成棒主球場恢復採用天然草皮，亞太成棒主球場也將如期於明年賽季開始之前完工，與全國球迷見面。