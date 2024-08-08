林郁婷遭比X羞辱！孫可芳怒轟土國選手極度沒品：不配站奧運殿堂
林郁婷出戰巴黎奧運57公斤級女子拳擊賽事，今（8）日以5：0擊敗土耳其選手Esra Yildiz，順利晉級到金牌戰，沒想到土耳其選手雙手比X嘲諷，引起爭議。演員孫可芳怒在Threads（脆）發文表示輸不起就不要比，「極度沒品，違反運動家精神的行為又出現了。」認為土國選手的舉動是在煽動網路霸凌。
記者林奕如／綜合報導
林郁婷捲入性別爭議，尤其是《哈利波特》小說作家JK羅琳（J.K. Rowling）多次發文批評，造成許多人反感。而土耳其選手Esra Yildiz比賽輸了，還雙手比了一個X手勢，更是掀起台人怒火，孫可芳看不下去，發文力挺林郁婷：「輸不起就不要比，搞這種事後小動作，只顯得自己不配站在那個殿堂裡！！」
貼文一曝光也引來許多網友認同，「超級沒風度、看了這樣舉動拳頭都硬了」。土耳其選手Esra Yildiz賽後被問為何做出這樣的舉動，她則是表示，「無可奉告。」不少粉絲大怒跑到Esra Yildiz的IG留言洗版，她目前改成不公開。而土耳其選手的俱樂部則是發文扯林郁婷去年世界錦標賽未通過性別測試，被狠酸輸不起的程度創新高。
林郁婷代表中華隊征戰多個世界大賽，2022年在世界女子拳擊錦標賽摘金，隔年世錦賽銅牌，卻遭大會以未通過賽前性別檢測為由判決失格，她覺得像岳飛一樣，冠上莫須有的罪名，「我參與這個協會的比賽那麼多次，光世錦賽就七次，怎麼只有這次說我有問題。不能因為我的長相打扮不同於傳統女性的樣貌，就這樣對我。他們也沒有公布檢測過程，直接給出一張紙就說結果不符合，這就是違反流程的事。」