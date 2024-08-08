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巴黎奧運／奪牌選手為何愛咬獎牌？揭背後真相　和「這群人」有關

▲李洋、王麒麟組成的羽球男子雙打組合「麟洋配」，勇奪巴黎奧運金牌，實現衛冕，在場上開心咬金牌合影。（圖／美聯社／達志影像）
▲李洋、王麒麟組成的羽球男子雙打組合「麟洋配」，勇奪巴黎奧運金牌，實現衛冕，在場上開心咬金牌合影。（圖／美聯社／達志影像）

記者賴禹妡／綜合報導

2024巴黎奧運仍在如火如荼地進行中，目前中華隊已摘1金、4銅獎牌，再加上「台灣女拳王」林郁婷今（8）日晉級金牌賽，台灣保底就有6面獎牌。而在奧運奪牌的運動員，在場上拍照時總會出現「咬獎牌」的動作，也讓不少人好奇原因為何？事實上，這大多都並非運動員自發性「咬獎牌」擺Pose，而是為了滿足捕捉第一手畫面的攝影記者。

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奧運得主「咬獎牌」傳統起源

1896年雅典初代奧運，冠軍並非是得到金牌，而是銀牌及桂冠，1900年次屆法國巴黎奧運，多數得獎選手都是拿到獎盃，直到1904年美國聖路易奧運，才開始有金牌、銀牌、銅牌的獎牌設定。不過，由於一戰過後，黃金變得較為稀缺，獎牌的含金量也隨之減少，而是以部分銀、銅取而代之。

在早期，測試金屬多半使用啃咬方式，若純金便是柔軟且可塑性的金屬，能留下咬痕就多半是真金。不少人推斷，奧運獎牌得主會啃咬獎牌的傳統舉動，可能就是因此發展而來，之後才逐漸變成傳統。

▲巴黎奧運羽球男子單打賽事，來自泰國的23歲好手Kunlavut Vitidsarn一路過關斬將闖進金牌戰，最終雖然在決賽上遭到丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen）直落二擊敗，但仍然幫助泰國羽壇締造新歷史。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運羽球男子單打賽事，來自泰國的23歲好手Kunlavut Vitidsarn奪得銀牌，替泰國羽壇締造新歷史。（圖／美聯社／達志影像）
現代奧運得主「咬獎牌」背後真相

然而，國際奧林匹克歷史學會主席沃勒欽斯基（David Wallechinsky）在2012年對媒體稱，運動員們擺出咬獎牌的姿勢拍照，起源與場邊攝影師有關。他透露，攝影師們將這當成經典的一幕，「對這個動作如癡如醉」，他不認為運動員們會自發性地這麼做。

奧運田徑金牌得主哈波涅森（Dawn Harper-Nelson）也曾證實，只要一拿到獎牌，面前的攝影師就會熱情十足地對選手大喊「笑啊！」、「快咬獎牌！」正因為這些頂尖運動員擺出這個標誌性的動作，才讓照片更有可看性，成為4年一次奧運必見的熟悉畫面。

奧運只給過3次純金金牌

事實上，奧運出現過3次純金金牌，分別為1904年美國聖路易奧運、1908年英國倫敦奧運及1912年瑞典斯德哥爾摩奧運。當時金牌得主拿到手的就是純金製成的金牌，但在那個年代，奧運憲章規定還沒有如今這麼嚴謹，所以獎牌尺寸也比較小。

如今，根據國際奧會的憲章規定，奧運獎牌的材質與比例不得改變，奧運金牌是由92.5%比例的純銀製成，並在外層電鍍上6公克的純金，重量則為244.5公克，銀牌則是269公克、銅牌224克。

▲今年的巴黎奧運找來法國皇室御用珠寶商 Chaumet操刀設計，金牌製作成本大約坐落在950 美元。（圖／美聯社／達志影像）
▲今年的巴黎奧運找來法國皇室御用珠寶商 Chaumet操刀設計，金牌製作成本大約坐落在950美元。（圖／美聯社／達志影像）

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