王傳一超狂學歷曝光！「選擇當偶像」醫師爸這反應：不是鬧著玩
王傳一在大愛新劇《在光裏的人》中飾演醫師「葉明憲」，這也是他出道20多年首次主演大愛劇，又是演出真實人物，他坦言決定接演關鍵是因為醫生父親，讓他非常有感觸，但爸爸是西醫，演中醫成為最大挑戰，「這是一個我不熟悉的領域，曾想說要模仿本人還是演出不一樣的風貌。」而王傳一高中時從師大附中保送交通大學（現在叫陽明交大），父親也曾可惜他的高學歷，但也默默支持他走演藝圈的決定。
記者李欣容／台北報導
走演藝圈父親不解 卻默默支持不反對
適逢父親節，聊到父親，其實王傳一當年出道當偶像，父親雖然可惜兒子的高學歷，卻也默默支持他的決定，「我在我爸眼中一直都是一個帥哥，他一定覺得自己兒子很棒，但他也會覺得為什麼我會讀書，不能好好發展自己的工作要跑去當演藝人員。我跟他講我想試試看，出道沒幾年我得了金鐘獎之後，他感覺我在演藝圈不是鬧著玩，好像真的有一些成績，從那時候開始到現在，他都是非常支持我，我非常感謝我爸爸一直以來都能認同我，不會給我負面能量。」
王傳一坦言因母親早逝，父親又看病忙碌，父子相處機會雖然不多，但彼此的關係卻不疏遠，「過年三節或是有什麼事情的話，一定會打電話關心、到彼此的身邊，雖然感覺距離很遠，事實上心裡面很近。我爸不是嚴父，他很慈祥，現在他退休了，甚至比退休前更忙碌，忙著在台灣各地義診，我也鼓勵他好好去為人看病，因為這是他喜歡做的事情，也讓退休生活有一個目標。在拍《在光裏的人》的時候他也會關心我，對我來說，他就像是朋友。」
見父親學醫辛苦 大嘆還好沒從醫
王傳一熟知父親職業，因而對葉明憲醫生的辛勞更加感同身受，「葉醫師一周四天在不同地方有門診，周三又要上大埔一整天，基本上只有周日可以陪伴家人，但他還要抽空整理中醫系統，他一個禮拜時間都在奉獻跟付出，這跟我爸爸以前很像，幾乎是沒有什麼休息時間。」也因此他笑言：「還好我沒當醫生，因為父親的關係，我知道醫生的背後是非常辛苦的，除了鑽研醫學研究外，還必須付出時間，只希望自己的病人身體健康。」
王傳一高中時從師大附中保送交通大學（現在叫陽明交大），學生時期功課就很不錯。不過他說：「若要像葉醫師一樣每天在醫學上持續專研，我大概沒辦法，當時知道他的故事時，我真心佩服葉醫師，他為了病患付出很多很多。而我還是當個專業演員，專心揣摩葉醫師的角色，把他的故事完整呈現在觀眾面前！」
研究本尊細微表情 自嘲魚尾紋太多
為了貼近角色，王傳一親自讓葉明憲醫生看診、把脈，拜讀葉醫師的書籍、節目與講座，觀察對方個性與細微表情，「我自己性格大喇喇、粗枝大葉，有點撲克臉，但葉醫師戴著口罩很愛笑，我可以看到他眼角的笑紋。我雖然不是很愛笑，但我的魚尾紋特別多，剛好跟葉醫師相似，我也會在演出時盡量有苦笑、真正開心大笑等表情，我覺得他是一個很溫暖的人。」
同時他除了講國語，王傳一也為角色勤練台語及客語，因葉醫師是南華太極高手，他甚至連太極拳都要練，「休息的時候就動一動，練習葉醫師教的招式，讓自己習慣太極的韻律與柔軟感。」