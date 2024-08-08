高雄捷運O9站聯開案A基地招商　預估引資171億

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林欽榮說，O9聯開案配合打造高雄運動城市政策，市府先進行中正體育場華麗轉身改建計畫，將原本封閉式場所，改造為開放式場域，保存部分看台，打造600公尺的環形高架市民散步道，導入公園遊憩、商業服務機能，同時更新既有運動設施，打造「Kaohsiung Highline」開闊新穎複合型運動公園，預計今年底完工；同時本案歷經2年的都市計畫變更程序，將原有運動設施重新集中規劃設置，興闢公園、綠地及綠兼道等公共設施，並拓寬輔仁路、輔仁路7巷及四維一路道路系統，提供市民舒適優質的開放生活場域及改善長期壅塞路網提供民眾更舒適安全的道路環境，周邊的公共設施將配合開發時程優先到位，開發後將成為高雄最大「運動產業聚落」新地標。
捷運局長吳嘉昌表示，隨著高雄地區捷運路網逐步成形，以捷運站周邊為生活核心的發展型態，將為高雄帶來新的城市翻轉契機，本案將分為3處基地招商，上(7)月29日已優先公告位於輔仁路側的A基地，土地面積約1,571坪，容積率630%，使用分區為捷運開發區，使用項目比較一般商業區，可由投資人自行規劃運用，預估可興建約1.77萬坪開發大樓，並引入公共托育設施及親子館，運動休閒生活聚落首部曲啟動，逐步開發成為新穎複合運動場所，值得期待。
法務部廉政署副署長沈鳳樑表示，廉政署從105年起與中央、地方機關合作推出機關採購廉政平臺，有效防止外部勢力介入機關採購，目前廉政署列管且運作中的機關採購廉政平臺計有60案，總金額達1.458兆餘元，另外有16案已完成階段性任務，有效協助機關順利完成重大工程。為順利推動高雄市捷運沿線基地重大土地開發案政策，廉政署自111年起陸續成立「捷運橘線O10站土地開發案」、「捷運橘線O13大東站土地開發案」與「捷運黃線Y15站土地開發案」廉政平臺，而今天成立的「捷運橘線O9苓雅運動園區站土地開發案」廉政平臺，除了是高雄市政府捷運工程局所成立的第4個平臺，也是與高雄市政府第9次合作成立廉政平臺，廉政署很樂意與高雄市政府持續合作，並全力協助推動機關廉政平臺，共同為廉能目標努力。