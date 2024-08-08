野生林志玲現身台北！父親節前低調返台 一家三口出遊全被拍
台灣名模林志玲2019年與日本男星「放浪兄弟」成員AKIRA結婚後，生活幸福美滿。近年來，林志玲重心也多放在日本，專心在家相夫教子居多。不過近日就有民眾在台北街頭捕捉到林志玲一家三口外出的畫面，只見林志玲身穿綠色洋裝，即便戴著口罩，依舊散發出女神氣質，跟AKIRA回台似乎是為了和家人一起慶祝父親節。
記者藍詩孟／綜合報導
據《三立新聞網》報導，有民眾直擊林志玲一家三口出現在台北101附近，照片拍到林志玲、AKIRA和兒子走在街頭，畫面溫馨美好。AKIRA雖戴著墨鏡但沒用口罩或帽子遮掩，高壯的身形相當好認；林志玲則身穿淺綠色蕾絲洋裝搭配白色跟鞋，一邊背著中型帆布包、紮著低馬尾，即便她戴上口罩仍是星味十足。現場民眾也稱，林志玲2歲多的兒子超可愛，看得出來基因優良，長相可能比較像媽媽。
林志玲愛家和老公黏踢踢 父親節前夕全家返台
而林志玲夫婦先前才被拍到帶兒子到日本遊樂場玩，如今又現身台灣，似乎是為了和在台灣的家人一起度過美好的父親節。事實上，林志玲之前就曾透露，她跟AKIRA都很珍惜和家人相處的時間，因此如果兩人要出差工作的時間比較長，就會一起行動，避免一家人分隔兩地。
AKIRA談到太太是台灣第一名模有沒有壓力時？他則回答自己比起壓力，更多的是尊敬，相當佩服太太林志玲。他更透露和林志玲的日文程度相比，自己中文較差，現在有小孩以後兩人在家會用中、英、日文一起對話，他和兒子也常常跟著林志玲學中文，譬如一些家人的稱謂該怎麼發音等，結婚多年成為「台灣女婿」也讓AKIRA對中文熟悉不少。