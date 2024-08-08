八八風災15週年　陽明交大：災民迅速安置住所　心理康復未必較佳

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參與這項調查的陽明交大臨床護理研究所助理教授陳律言表示，災後搬遷前有較長時間進行準備或調適的災民，長期心理復原狀況，相較沒有時間準備的災民要好，無論經歷一次搬遷還是兩次搬遷情況皆是如此，這項地查顯示，天然災害發生後若能讓災民具有更多時間討論與決定搬遷的時間或地點，應該就是減輕災民災後長期心理壓力的關鍵因素。
針對以往部分研究、報導顯示，永久屋不利社區意識凝聚與文化傳承，甚至衍生土地與居住權的爭議，難以協助災民安居樂業，陽明交大指出，近年台灣乃至全球面臨極端氣候威脅，研究團隊認為，這項調查也為災害風險管理與社會韌性建設提供重要的參考指引。
陳律言建議，台灣未來制定災害應對措施，可以更加重視災民的心理需求，提供足夠時間與資源，協助災民做出適合自身的搬遷決定並且做好心理調適，以利促進災後心理復原。
陽明交大提到，這項研究也被刊登在國際期刊《Psychological Science》，其中研究團隊是將災民搬遷模式分為6種，包括立即返回原居住、多年後經歷一次長距離搬遷、立即搬到永久屋、在大搬遷前有時間進行準備、兩次大搬遷之間沒有緩衝時間、兩次大搬遷之間有緩衝時間，結果顯示天然災害重建的過程之中，必須給予災民充分時間討論與決定，未來才能更加從容應對的天然災害。