故宮名畫躍上量尺！千禧之愛89量腰日量尺　7-11免費索取還抽家電

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為了讓量腰成為一件更具文化氣質的活動，千禧之愛今年使用故宮OPEN DATA名畫「清 謝遂 職貢圖」作為設計素材，將卷一至二的六位特色人物都畫上優雅的量腰動作，來呼應長壽皇帝乾隆號召：以「量腰自律」攻伐代謝症候群，更特地打造成四公分寬的腰圍量尺，8月7起即可於全國7-ELEVEN免費索取，讓民眾可邊量邊賞畫。統一集團旗下的17家關係企業也一同響應，發放印有「清 謝遂 職貢圖」的明信片衛教卡，內附量尺，總計全國將發送超過50萬條，送完為止。
千禧之愛也繼續承辦國健署的代謝症候群防治計畫，於8月7日至23日舉辦「代謝三五成群，瘦腰就贏」網路活動，內容含(1)代謝症候群3題問答；(2)填寫「慢性疾病風險評估平台」預測三高慢性病風險，以及(3)使用「健保快易通APP/健康存摺/代謝症候群專區」記錄腰圍、血壓及三項血脂血糖指標。以上三關皆獨立贈獎，活動共準備3.5萬份獎品，最高獎項為價值萬元的精品家電，還有故宮聯名禮品、超過萬瓶飲品如統一陽光高纖低糖及無加糖豆漿、濃韻日式綠茶及烏龍茶，歡迎民眾踴躍參加。不方便操作智慧型手機的民眾或長輩，活動期間亦可使用全國7-ELEVEN門市 ibon填答，同樣可抽萬元精品家電及其他好禮！
另外，基金會將於8月24日上午9至12時，於全國212家7-ELEVEN千禧血壓站門市舉辦第12屆量血壓、腰圍的「全國健康日」活動，這也是基金會首次讓全國百家智慧型血壓站門市亮相。民眾量完即可利用ibon查詢與列印血壓紀錄，期望為這一百個社區帶來更方便的健康服務。今年全國健康日除有醫事人員駐站為民眾量測與衛教代謝症候群防治知識，更招募熱血高中職或大專院校學生擔任「一日乖孫志工」，參與民眾完成活動即可免費領取統一陽光高纖燕麥穀奶及7-ELEVEN上等蕉各1份，還能參加每家血壓站門市舉辦的血壓計等抽獎活動，歡迎號召鄰居親朋好友一起量！