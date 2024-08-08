奧運桌球／馬龍能否再參加奧運？本人給出答案　瞬間衝上微博熱搜

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馬龍作為男子桌球「金滿貫」球員，該拿的榮譽都拿了，隨著生涯來到末期，外界普遍認為在巴黎奧運之後他將接近退役。這一次奧運他也沒有機會來衛冕男單頭銜，而是只和樊振東及王楚欽報了男團項目。
在杭州亞運上，馬龍已經確定那是自己的亞運的最後一舞，在這次奧運開始之前，也有多家媒體報導這應該是最後一屆奧運了。不過隨著Boll在日前感性告別奧運，這個話題又再次被開啟。外界好奇這個「GOAT（史上最佳）」名號擁有者，是否有機會多打幾次奧運。
馬龍表示，自己和Boll是好友，平時也會聯絡，祝福他未來一切順利，無論生活還是事業都一帆風順。之後有人問馬龍是否還能多打幾屆奧運，對此他笑說：「應該沒戲了。」
馬龍從倫敦奧運開始登上五環戰場，生涯拿過3枚奧運男子團體金牌，2枚男子單打金牌，如果今年再於男團登頂，那就是史無前例的男團個人4連霸。讓他生涯輝煌的榮譽再添一筆。
馬龍：奧運是最高殿堂
截至目前為止，馬龍生涯已經取得5面奧運金牌，13次世錦賽冠軍、完成生涯金滿貫。這麼多榮譽在身，不過奧運對他而言仍是最特別的，日前他在接受奧運官方訪問時表示：「奧運是運動員一生最大的夢想」，也分享自己幾次奧運的心路歷程。
馬龍說，「奧運比賽時不管你了不了解這個運動，看到有人代表你的國家去比賽，你都會去看，去加油、關注這個運動項目。奧運讓更多人的認識我，自己拿到冠軍讓更多人喜歡上我，讓很多人喜歡上了桌球，都是透過奧運。奧運對於乒乓球運動而言，是最大的舞台。 」
倫敦奧運是青春風暴，里約奧運是證明自己、東京奧運是王者歸來、巴黎奧運是精彩謝幕。馬龍4次的奧運都代表著他生涯不同的階段，他本人對此也有許多感觸。
生涯奧運最精采時刻 馬龍選擇對水谷隼「那一球」
回顧生涯奧運最精采的瞬間，馬龍認為是2016年里約奧運男團4強戰對上日本隊，他和日本好手水谷隼在第6局有一個精彩來回。當時他在局數3：0的情況下被倒趕兩局，在比分2：1時他用精彩的防守頂住了對手的搏殺，讓水谷發生失誤。
馬龍分享道：「雙方一直攻防轉換，打了很多回合。我覺得那個球是非常關鍵的一球，也是非常精彩的一球。那個球對整場比賽有可能都是非常重要的轉折點。」
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