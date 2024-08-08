凱米重創熱門登山路線！天池山莊、能高越嶺道西段延長休園至年底
凱米颱風在南投縣山區降下驚人雨量，加上近來午後對流雲系發展旺盛，山區易有短延時強降雨，林業保育署南投分署踏查能高越嶺國家步道西段，上下邊坡嚴重不穩定，仍有持續崩塌落石情形，原定8月10日重新開園的能高越嶺道西段及天池山莊，將延長休園至12月31日，原已核准住宿的山莊遊客，將可全額退費。
記者顏幸如／南投報導
凱米颱風帶來的豪雨在南投縣山區致災，林業保育署南投分署轄管的奧萬大國家森林遊樂區、能高越嶺國家步道西段及天池山莊，原自7月23日起預警性休園，颱風後進出仁愛鄉天池山莊及奧萬大的台14線、投83及奧萬大聯外道路多路段邊坡有土石崩落及倒木情形，南投分署再公布奧萬大及天池山莊延至8月10日重新開園。
能高越嶺國家步道是國內熱門登山路線，天池山莊平日更是一床難求。但南投分署踏查後表示，能高越嶺國家步道西段（南投縣仁愛鄉境）接續受杜蘇瑞、卡努、凱米颱風及花蓮地震嚴重災害步道設施損壞嚴重，橋梁沖毀1座、受損1座，棧道沖毀6座，短短10公里就有5處上下邊坡崩塌，目前仍持續崩塌落石，因此決定能高越嶺道西段及天池山莊延長休園至12月31日。
南投分署表示，考量能高越嶺國家步道西段0-1K地質破碎，常因極端氣候造成坍方，將改以地質相對穩定的雲天宮入口路線進行整修、取代原主線0-1K，並進行能高越嶺主線3K-13.2K易崩塌路段復建，依據工期初估，暫停開放時間先延長至12月31日，後續開放時間將依據工程施作情形進行公告。有關「能高越嶺國家步道西段」及「天池山莊」開放訊息，隨時公告於天池山莊網站。