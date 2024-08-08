奧運400公尺接力美國跑輸了！金牌離譜「第4變第1」　隊友都傻眼

奧運「台灣對決中國」超精彩！4項目戰績懶人包　僅2場比賽奪勝利

▲李洋、王麒麟組成的羽球男子雙打組合「麟洋配」，勇奪巴黎奧運金牌實現衛冕。（圖／教育部體育署提供）
▲李洋、王麒麟組成的羽球男子雙打組合「麟洋配」，勇奪巴黎奧運金牌實現衛冕。（圖／教育部體育署提供）

記者張志浩／綜合報導

2024巴黎奧運各項賽程已經快要來到尾聲，許多台灣好手的表現令人印象深刻，而每當台灣健兒在奧運場上面對中國選手時，也是民眾特別關心，甚至特別想擊倒的對象，截至今（8）日，中華隊累積獎牌1金4銅，排名全球第42，中國則是25金、23銀、17銅排在全球第2，《NOWnews》也特別整理兩個國家代表隊在巴黎奧運的對戰紀錄。

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🟡羽球（2勝0敗）

📍男雙小組賽：李洋／王齊麟 vs 劉雨辰／歐烜屹

巴黎奧運羽球男雙項目，金牌得主「麟洋配」李洋／王齊麟小組賽被分在「死亡之組」，在接連擊敗日本、丹麥、美國組合後，第4戰面對中國的劉雨辰／歐烜屹，麟洋配以17-21、21-17、24-22搶下勝利，成功以小組第一的姿態挺進8強。

📍男雙金牌戰：李洋／王齊麟 vs 梁偉鏗／王昶
 
巴黎奧運羽球男雙金牌戰，一場令台灣人為之瘋狂的戰役，李洋、王齊麟面對世界第一，2024國際賽只拿過冠軍的梁偉鏗、王昶，麟洋配以21-17、18-21、21-19取勝，連續兩屆奧運擊敗中國選手奪下金牌。

▲李洋、王齊麟組成的羽球男子雙打組合「麟洋配」，勇奪巴黎奧運金牌，實現衛冕。（圖／教育部體育署提供）
▲李洋、王齊麟組成的羽球男子雙打組合「麟洋配」，勇奪巴黎奧運金牌，實現衛冕。（圖／教育部體育署提供）
🟡桌球（0勝3敗）

📍混雙8強賽：林昀儒／陳思羽 vs  王楚欽／孫穎莎

台灣桌球混雙組合林昀儒、陳思羽在巴黎奧運挺進8強，面對男女單打世界排名都是第一的王楚欽和孫穎莎，雙方前3次交手，林昀儒、陳思羽只贏過1局，沒想到巴黎奧運和對方鏖戰近1小時，前4局戰成2比2平手，第5局中國組合在5比5平手時連拿5分帶動氣勢，最終11-9聽牌，第6局則以11-3帶走勝利。

📍女單8強賽：鄭怡靜 vs 孫穎莎

台灣桌球一姊鄭怡靜在8強賽強碰世界排名第一、巴黎奧運銀牌孫穎莎，前兩局鄭怡靜分別以7-11、4-11讓出，第三局鄭怡靜與孫穎莎則是陷入激戰，兩人相互打到 Deuce，最終鄭怡靜遺憾以17-19遭到聽牌，第4局則是5-11落敗，雖然大比分是0-4，但整場比賽鄭怡靜任性十足，賽後孫穎莎也給予鄭怡靜高度評價，並表示「她的實力很堅強。」

📍女子團體8強賽：鄭怡靜、陳思羽、簡彤娟

巴黎奧運桌球女團8強賽，中華隊遭遇挑戰5連霸的中國隊，第1點雙打，陳思羽和簡彤娟以0-3丟掉首點，第2點由鄭怡靜再次碰頭孫穎莎，但可惜以9-11、2-11、8-11落敗，第三點比賽，簡彤娟面對王曼昱，首局緊咬比分，但最終以7-11讓出，第二局，簡彤娟追至8比9後回球掛網，8-11再失一局，第三局，4比11告負，止步8強。

▲台灣桌球女將鄭怡靜順利挺進16強。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣桌球女將鄭怡靜，巴黎奧運兩度對決世界球后孫穎莎的比賽，讓觀眾看得大呼過癮。（圖／美聯社／達志影像）
🟡拳擊（0勝2敗）

📍女子60公斤級4強賽：吳詩儀 vs  楊文璐

巴黎奧運最先替台灣確定拿下第一枚獎牌的吳詩儀，4強賽面對中國好手楊文璐，兩人杭州亞運就曾碰頭，相隔1年再戰，吳詩儀雖然展現強烈企圖心，但3回合都沒能有效獲得裁判認同，雖然吞敗但仍展獲銅牌；頒獎典禮上，吳詩儀也露出甜美笑容，受訪表示，雖然很想要幫台灣獎牌換個顏色，但整體來說還是很享受比賽，很開心為台灣拿下一面牌

📍女子66公斤級4強賽：陳念琴 vs  楊柳

第3度挑戰奧運的陳念琴，本屆終於奪得獎牌，4強戰面對中國選手楊柳，陳念琴不畏懼身高劣勢勇敢出擊，雖然首局獲得5位評審一致青睞，但後續2局被判定落居下風，無緣金牌戰，雖然賽後各界對裁判判決有許多不滿，但樂觀的陳念琴從頭到尾都帶著笑容面對一切，也展現極高的運動家精神和對手致意，讓眾人相當敬佩。

▲台灣拳擊女將吳詩儀在8強賽，擊敗厄瓜多好手María José Palacios，保底銅牌進帳，也是中華隊本屆首面獎牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣拳擊女將吳詩儀在8強賽替中華隊帶回銅牌。（圖／美聯社／達志影像）
🟡射箭（0勝1敗）

📍男子團體8強賽：湯智鈞、戴宇軒、林子翔

巴黎奧運射箭男子團體8強賽，中華隊與中國隊首局戰成56比56平手，雙方各拿1分積分；次局，中華隊和中國對都有受逆風影響，但總分中華隊52分不敵對手的53分，遭中國取得聽牌的2分積分；第三局，中華隊先射下3支9分箭，但中國隊還是略勝一籌，靠著3支10分箭奠定勝基，最終以56比54勝出。

▲巴黎奧運射箭國手「湯包」湯智鈞率領中華隊晉級八強賽。(圖/奧會提供)
▲巴黎奧運射箭台灣男團湯智鈞、戴宇軒、林子翔最後止步八強。(圖／奧會提供)

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