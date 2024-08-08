奧運「台灣對決中國」超精彩！4項目戰績懶人包　僅2場比賽奪勝利

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📍男雙小組賽：李洋／王齊麟 vs 劉雨辰／歐烜屹
巴黎奧運羽球男雙項目，金牌得主「麟洋配」李洋／王齊麟小組賽被分在「死亡之組」，在接連擊敗日本、丹麥、美國組合後，第4戰面對中國的劉雨辰／歐烜屹，麟洋配以17-21、21-17、24-22搶下勝利，成功以小組第一的姿態挺進8強。
📍男雙金牌戰：李洋／王齊麟 vs 梁偉鏗／王昶
巴黎奧運羽球男雙金牌戰，一場令台灣人為之瘋狂的戰役，李洋、王齊麟面對世界第一，2024國際賽只拿過冠軍的梁偉鏗、王昶，麟洋配以21-17、18-21、21-19取勝，連續兩屆奧運擊敗中國選手奪下金牌。
🟡桌球（0勝3敗）
📍混雙8強賽：林昀儒／陳思羽 vs 王楚欽／孫穎莎
台灣桌球混雙組合林昀儒、陳思羽在巴黎奧運挺進8強，面對男女單打世界排名都是第一的王楚欽和孫穎莎，雙方前3次交手，林昀儒、陳思羽只贏過1局，沒想到巴黎奧運和對方鏖戰近1小時，前4局戰成2比2平手，第5局中國組合在5比5平手時連拿5分帶動氣勢，最終11-9聽牌，第6局則以11-3帶走勝利。
📍女單8強賽：鄭怡靜 vs 孫穎莎
台灣桌球一姊鄭怡靜在8強賽強碰世界排名第一、巴黎奧運銀牌孫穎莎，前兩局鄭怡靜分別以7-11、4-11讓出，第三局鄭怡靜與孫穎莎則是陷入激戰，兩人相互打到 Deuce，最終鄭怡靜遺憾以17-19遭到聽牌，第4局則是5-11落敗，雖然大比分是0-4，但整場比賽鄭怡靜任性十足，賽後孫穎莎也給予鄭怡靜高度評價，並表示「她的實力很堅強。」
📍女子團體8強賽：鄭怡靜、陳思羽、簡彤娟
巴黎奧運桌球女團8強賽，中華隊遭遇挑戰5連霸的中國隊，第1點雙打，陳思羽和簡彤娟以0-3丟掉首點，第2點由鄭怡靜再次碰頭孫穎莎，但可惜以9-11、2-11、8-11落敗，第三點比賽，簡彤娟面對王曼昱，首局緊咬比分，但最終以7-11讓出，第二局，簡彤娟追至8比9後回球掛網，8-11再失一局，第三局，4比11告負，止步8強。
🟡拳擊（0勝2敗）
📍女子60公斤級4強賽：吳詩儀 vs 楊文璐
巴黎奧運最先替台灣確定拿下第一枚獎牌的吳詩儀，4強賽面對中國好手楊文璐，兩人杭州亞運就曾碰頭，相隔1年再戰，吳詩儀雖然展現強烈企圖心，但3回合都沒能有效獲得裁判認同，雖然吞敗但仍展獲銅牌；頒獎典禮上，吳詩儀也露出甜美笑容，受訪表示，雖然很想要幫台灣獎牌換個顏色，但整體來說還是很享受比賽，很開心為台灣拿下一面牌。
📍女子66公斤級4強賽：陳念琴 vs 楊柳
第3度挑戰奧運的陳念琴，本屆終於奪得獎牌，4強戰面對中國選手楊柳，陳念琴不畏懼身高劣勢勇敢出擊，雖然首局獲得5位評審一致青睞，但後續2局被判定落居下風，無緣金牌戰，雖然賽後各界對裁判判決有許多不滿，但樂觀的陳念琴從頭到尾都帶著笑容面對一切，也展現極高的運動家精神和對手致意，讓眾人相當敬佩。
🟡射箭（0勝1敗）
📍男子團體8強賽：湯智鈞、戴宇軒、林子翔
巴黎奧運射箭男子團體8強賽，中華隊與中國隊首局戰成56比56平手，雙方各拿1分積分；次局，中華隊和中國對都有受逆風影響，但總分中華隊52分不敵對手的53分，遭中國取得聽牌的2分積分；第三局，中華隊先射下3支9分箭，但中國隊還是略勝一籌，靠著3支10分箭奠定勝基，最終以56比54勝出。
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