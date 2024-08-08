奧運田徑／加國辣妹Newman撐竿跳奪銅！大秀電臀還經營成人頻道
加拿大「撐竿跳」女將Alysha Newman昨（7）日在巴黎奧運女子撐竿跳項目奪下銅牌，她開心地在法蘭西體育場（Stade de France）搖擺電臀、熱舞慶祝。此外她也有在成人平台OnlyFans開設頻道，而她也會在上面互動，十分大方。Alysha Newman要參加奧運前就跟粉絲熱情互動，她寫下：「奧運結束後我第一件事情就要去海灘。」而她也多次拍攝大尺度照片，對自己身材很自豪。
記者吳政紘/綜合報導
Alysha Newman大方秀身材 很有想法
Alysha Newman不是第一次參加奧運，事實上他已經在東京奧運等參賽過，而上屆奧運他因為2021年德雷克接力賽時，Newman在酒店房間的淋浴間摔倒後遭受腦震盪在浴室不慎跌倒，導致有腦震盪現象，留下後遺症，一度可能威脅到職涯發展，但她改變心意，持續苦練，又拿到奧運參賽資格回歸。
Alysha Newman30歲，並且身高175公分，比很多女性都高，加上她不吝嗇大秀好身材，成為奪牌熱門。她一開始是練體操，不過13歲時她因腰椎受傷而被迫放棄。在放棄了一年的體育運動之後，她考慮了冰球和跳水，後來選擇了田徑運動，並由於她的體操背景，在教練的指導下轉向了撐竿跳。
女子撐竿跳項目，Alysha Newman以4.85公尺成績奪銅。她雀躍地又蹦又跳，為自己鼓掌，還忍不住蹲低身子，搖擺電臀熱舞一番。
Alysha Newman在自己私下也愛拍照，出去玩等，這屆奧運她不僅是加拿大史上第一位獲得奧運撐竿跳獎牌的女性，也打破了紀錄。而在7日晚間的比賽上，澳洲選手Nina Kennedy以4.9公尺高度奪金，美國選手Katie Moon同樣跳過了4.85公尺，但失敗次數比紐曼更少，因此拿回銀牌。