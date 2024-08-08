(G)I-DLE田小娟被爆有機率簽給HYBE 上週演唱會早有蛛絲馬跡
南韓女團(G)I-DLE擁有超高人氣，上週在首爾舉辦世界巡迴演唱會，隊長田小娟提及「我的合約11月就結束，誰要來擋我」，引發外界討論。今（8）日有韓媒爆料：「田小娟目前已經在跟ZICO的公司KOZ娛樂接觸，還有其他公司對她相當有興趣。」令粉絲相當關心她的動向。
記者許芷芸／綜合報導
田小娟演唱會霸氣改詞 疑似不續約惹議
田小娟在首爾演唱會Solo演出〈Is this bad b****** number?〉時，將Rap歌詞改為「씨발！11月合約結束，誰敢攔我！」引起軒然大波，粉絲猜測小娟將離開經紀公司CUBE娛樂。
事實上，田小娟與其他(G)I-DLE成員不同，她與CUBE娛樂的合約將於今年11月到期，而小娟在(G)I-DLE中負責主導許多歌曲的製作和創作，若她真的選擇離開，(G)I-DLE將失去一位至關重要的成員，粉絲十分擔心(G)I-DLE的未來何去何從。
傳田小娟有機率簽給HYBE 新部們準被迎接
而今（8）日更有韓媒爆料，早在上週的演唱會前，田小娟就與HYBE旗下的子公司KOZ娛樂接觸中，而該公司主要負責人為ZICO與小娟熟識，彼此還以兄妹相稱，種種跡象都被外界認為小娟下一步動向很有可能簽給HYBE，掀起一片議論。