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(G)I-DLE田小娟被爆有機率簽給HYBE　上週演唱會早有蛛絲馬跡

▲人氣韓團(G)I-DLE成員田小娟先前在巡迴演唱會中提及「我的合約11月就結束，誰要來擋我」，今（8）日有韓媒爆出小娟有機率簽給HYBE，引發熱議。（圖／小娟IG）
▲人氣韓團(G)I-DLE成員田小娟先前在巡迴演唱會中提及「我的合約11月就結束，誰要來擋我」，今（8）日有韓媒爆出小娟有機率簽給HYBE，引發熱議。（圖／小娟IG）

記者許芷芸／綜合報導

南韓女團(G)I-DLE擁有超高人氣，上週在首爾舉辦世界巡迴演唱會，隊長田小娟提及「我的合約11月就結束，誰要來擋我」，引發外界討論。今（8）日有韓媒爆料：「田小娟目前已經在跟ZICO的公司KOZ娛樂接觸，還有其他公司對她相當有興趣。」令粉絲相當關心她的動向。

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田小娟演唱會霸氣改詞　疑似不續約惹議

田小娟在首爾演唱會Solo演出〈Is this bad b****** number?〉時，將Rap歌詞改為「씨발！11月合約結束，誰敢攔我！」引起軒然大波，粉絲猜測小娟將離開經紀公司CUBE娛樂。

事實上，田小娟與其他(G)I-DLE成員不同，她與CUBE娛樂的合約將於今年11月到期，而小娟在(G)I-DLE中負責主導許多歌曲的製作和創作，若她真的選擇離開，(G)I-DLE將失去一位至關重要的成員，粉絲十分擔心(G)I-DLE的未來何去何從。

▲ 左起：Minnie、薇娟、小娟、雨琦、舒華。由五位成員組成的南韓女團(G)I-DLE，演出服胸前的「紅十字」竟是大韓赤十字社的註冊商標。（圖／official_g_i_dle IG）
▲有韓媒爆料南韓女團(G)I-DLE隊長小娟（左3）要簽給HYBE，消息曝光後引發粉絲熱議。（圖／official_g_i_dle IG）
傳田小娟有機率簽給HYBE　新部們準被迎接

而今（8）日更有韓媒爆料，早在上週的演唱會前，田小娟就與HYBE旗下的子公司KOZ娛樂接觸中，而該公司主要負責人為ZICO與小娟熟識，彼此還以兄妹相稱，種種跡象都被外界認為小娟下一步動向很有可能簽給HYBE，掀起一片議論。

▲據悉田小娟與HYBE主要負責人Zico熟識，2人在音樂方面相當合拍，還以兄妹相稱。（圖／田小娟IG）
▲據悉田小娟與HYBE主要負責人ZICO熟識，2人在音樂方面相當合拍，還以兄妹相稱。（圖／田小娟IG）

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