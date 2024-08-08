美國隊長也來過這裡！謝國樑：活化阿根納造船廠 打造多功能飯店
基隆市長謝國樑面臨罷免危機，罷免連署即將成案，謝國樑近日也天天直播，宣傳基隆市政。他昨到阿根納造船廠遺構現場直播並宣布，市府已決定與台糖合作，將在當地規畫有旅宿功能的多功能飯店，但也會保留歷史建築，讓阿根納結合漁業、文化與海洋，成為基隆觀光的新亮點。
記者何哲欣／台北報導
根據基隆旅遊網，日治時期興建的「阿根納造船廠」，為各鐵路支線的終點站，負責將金瓜石的金礦及其他礦物匯集後再運送到日本，當日治時期結束後租借給以建造遊艇為主的美國公司「阿根納造船」。
雖然現在已經荒廢，但此地仍以此為名，因裸露的鋼筋水泥很有現代頹廢風格，成為民眾拍照留念的著名景點，連「美國隊長」、好萊塢明星克里斯˙伊凡（Chris Evans）都曾來此拍攝廣告取景。
阿根納造船廠，但在前市長林右昌時代，業者一度無預警開拆，市府緊急喊停，並登錄歷史建築，主體遺構因此才被保留下來，因周邊還有和平橋、彩色屋、和平島公園等景點，極具觀光潛力。
謝國樑說，阿根納造船廠經整建為有旅宿功能的飯店，希望能在1年內動工，未來會有教育、旅宿、海鮮等功能，會打造一個全新的阿根納、全新的和平島觀光旅遊廊帶。