特企／乳癌康復者受疲累失眠等困擾　名醫：改善生活從這4招開始

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張金堅教授說明，乳癌總共分為零~四期，第零期是指癌細胞還長在乳管內，尚未侵犯到基底膜外，此階段的治療較簡單且有效；第一期是指腫瘤直徑小於2公分，且無淋巴或皮膚上的轉移；第二期是指腫瘤小於5公分，或1至3顆淋巴轉移，零~二期屬於乳癌早期，治療存活率通常高達九成以上。第三期是指腫瘤大於5公分，或淋巴轉移有4顆(含)以上，或是腫瘤蔓延到上面的皮膚，或轉移到下面的胸大肌、胸部的肌肉；第四期則是指腫瘤已經轉移到全身其他器官，如骨頭、肝臟、肺臟和腦部等，目前第四期病人，由於醫藥發達，已由15年前五年活存率15%，增加至35%。除了乳癌期別外，還需要根據患者的ER（雌激素受體）及PR（黃體激素接受體），以及HER2（第二型人類上皮生長因子受體）免疫染色結果、Ki-67（細胞生長分裂指數）及細胞惡性度等參數，將乳癌分為管腔細胞A型、B1型、B2型，以及HER2陽性型、三陰性乳癌型態，根據不同乳癌的期別與型態，採取的治療方式也會有所不同。
常見的乳癌治療包括手術治療、放射線治療、化學治療、標靶治療以及賀爾蒙治療，除此以外，現在也開始有人針對乳癌特殊族群用免疫治療或細胞治療輔助，目的是為了提高治療效果。對此，張金堅教授表示細胞治療可分為幹細胞治療以及免疫細胞治療，而近20年來已有很多相關的研究與臨床實驗，確實在各種醫療方面都具有潛力，不過還需要大量的數據研究佐證療效以及遵行相關法律規定，才能實際應用在乳癌治療上。
儘管乳癌治療成功率高，可是康復後的生活並不理想。根據統計，國內乳癌康復者人口數將近40~50萬，大多數康復者有生理與心理情緒方面的影響。張金堅教授說明，乳癌治療後的康復者可分為長期和短期，短期是指診斷治療後的五年內，長期則是五年以上，為了確保乳癌並未復發，術後五年內每3個月追蹤一次，五至十年約6個月追蹤一次，十年以上可6~12個月追蹤一次，若有必要還要進行骨頭掃描、腹部超音波、電腦斷層、磁振造影及正子掃描等檢查，確保癌細胞未轉移到其他器官。
而在乳癌治療的過程中，或多或少都會產生副作用，例如可能會出現骨鬆、心臟及神經毒性或經常疲累、睡眠品質不良等情況，還有負面消極、憂鬱、與社會脫節等不佳的狀況，另外對於擔心癌症復發亦是最大的困擾，這些對於乳癌康復者來說都是相當大的心理壓力。張金堅教授表示雖然乳癌復發隱藏著不可控的因素，但乳癌康復者還是從改變生活中的習慣，降低乳癌復發可能。比方說可遵循「NESS」方法，包括「營養」（Nutrition），少吃加工、油炸、辛辣等非天然或刺激食物，多攝取各種繽紛顏色的天然蔬果，以及原始的五穀堅果類，這樣子的「彩虹飲食法」可以讓身體維持良好免疫功能，降低復發機率；「運動」（Exercise）代表規律運動，注重有氧、耐力及平衡相關運動，做好體重管理，避免造成肥胖而導致復發；還有「睡眠」（Sleep）與「紓解壓力」（Stress Management），擁有充足睡眠幫助提升免疫力，以及透過瑜珈、冥想及正念減壓等幫助身心靈的放鬆。
除此之外，民間也有許多單位努力推動乳癌防治與進行康復者的關懷，由張金堅教授創立的乳癌防治基金會已成立27年，至今已服務超過上萬名乳癌病友及長期康復者，多次舉辦免費座談會及活動，幫助他們調整身心狀態，維持與社會的連結，希望能擁有更好的生活品質，張教授也分享曾經有一名癌友透過網路搜尋找到了基金會，在基金會的平台找到了積極面對病情的力量，過程中還製作一首歌曲，甚至成為了基金會的會歌，希望透過歌曲給予其他癌友正向的力量與勇氣，重新找回正常生活的步調與樂趣。
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