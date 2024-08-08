看Disney+恐變貴！傳跟進Netflix掃蕩「寄生帳號」 9月全球開鍘
影音串流平台Disney+準備向Netflix看齊，準備開抓「寄生帳號」，根據外媒報導，之前迪士尼執行長艾格接受採訪時表示，迪士尼計劃在9月將限制Disney+密碼共享擴展至全球所有用戶，且似乎真的是玩真的，根據外媒The Verge報導，上Disney+在近日的財報會議表示，打擊行動要從下個月「認真開始了。
記者周淑萍/綜合報導
之前Disney+抓寄生帳戶的措施已經針對少數國家向用戶寄發出警告信，但全球似乎都逃不過，從下月開始，Disney+可能會開始「認真」抓寄生帳號，意味著非同住者無法使用同一帳號。事實上，Disney+官網上也已經說明，不可以把帳號提供給家庭以外的使用，而「家庭」指的是主要個人住所相關且由居住在其中的個人使用之相關裝置。
至於Disney+會用哪一種方式開抓，目前官方尚未有明確說明，但外界推測，Disney+可能會採用與Netflix相似的措施。針對非同住者家人共用帳號，每人會多收100元，最多可額外增加兩人，系統會去偵測使用者IP位址、Wi-Fi網路、帳戶活動和裝置ID等多方進行分析。
但Disney+開鍘之後，能否像Netflix一樣迎接新一波的用戶數？PTT上網友曾經討論過Netflix和Disney+的差異，認為Disney+影片跟音效都較優，漫威、迪士尼、經典老電影也多，但Netflix捉到了「動畫和韓劇兩大客群」，再加上近期大作一波接一波，讓用戶甘願入坑。而Disney+能否在政策實施後，抓到用戶喜好，守住基本盤不退坑？似乎也頗值得觀察。