巴黎奧運獎牌王是「22歲小將」！豪奪4金1銅　實領獎金卻輸麟洋配

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今年才22歲的法國游泳小將馬爾尚（Léon Marchand），日前在本屆奧運會上先後奪下400公尺個人混合式金牌、200公尺蛙式金牌、200公尺蝶式金牌、200公尺個人混合式金牌，橫掃4面個人項目金牌，還在男子男子4×100公尺混合式接力，與其他法國隊友拿下銅牌殊榮。
馬爾尚的游泳實力相當強大，不但是長池400公尺混合式世界紀錄保持者，也因為本屆亮眼表現，一天半的時間內參加了6場比賽，還在兩個小時內贏得了兩枚金牌，更成為長池400公尺混合式、200公尺蛙式、200公尺蝶式奧運紀錄保持者。而200公尺混合式項目中，馬爾尚又游出1分54秒06的成績，打破2008年美國「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）的奧運紀錄。
22歲小將橫掃4金1銅！實領獎金卻輸麟洋配
由於本屆法國成為奧運主辦國，因此大幅增加贊助金的金額，法國金牌得主可拿到8萬歐元（約新台幣284萬），銀牌4萬歐元（約新台幣142萬），銅牌2萬歐元（約新台幣71萬）。而 2021 年東京奧運，法國提供給選手的奪牌獎金分別為，金牌6萬5歐元、銀牌2萬5歐元、銅牌1萬5歐元。
馬爾尚手上已經拿到4金1銅，因此奪牌獎金能夠領到34萬歐元（約新台幣1208萬），但這筆錢並非扣稅後的金額，之後還需要扣除稅額；對比我國黃金男雙「麟洋配」，李洋能拿到國光獎金與金門縣加碼的2550萬、王齊麟則能拿到2573萬，且國光獎金依法可不用繳稅。
不過馬爾尚才22歲，未來還有許多挑戰奧運的機會，再加上個人項目4金的亮眼表現，也讓他成為本屆法國奧運中聲勢最高的國家英雄，相關代言、贊助也將收不完，因此光看奪牌獎金，已經難以估算馬爾尚的真實收入。
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