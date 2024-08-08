巴黎奧運／紫色跑道、擂台有夠夢幻？這些人PTSD發作：根本地獄色

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到底是紫色難印還是奧運難贏？印刷專家說明：「印紫色就像百米賽跑、跳遠跳高，不是論一分之差，而是差0.01％就定生死。」印刷業一般是容許些微色差的，標準為正負10％，像「紅藍黃」色只要在標準差內，就不會有明顯色差。
但「紫色」、「藍綠色」、「咖啡色」及「三色灰」此種「敏感色系」，只要差一點點視覺效果上就會差很多，「紫色最可怕，藍色少一咪咪就暖很多，紅色少一咪咪就冷很多。」
貼文一出，不少網友留言表示「紫色真的超難弄！弄兩個禮拜調色到客戶滿意，結果大量生產時印刷機根本顏色還是不一樣。」「紫色都是需要加價的顏色」、「巴黎奧運敢用紫色超狂，根本是在炫技」。
原本大家對跑道的印象都是紅色，但賽道的顏色其實在國際上並無明確規定，主辦方可以自由選擇喜歡的顏色，2016年里約奧運就首次將賽道顏色改為藍色，打破了一直以來使用紅色賽道的傳統。
巴黎奧運主辦方也表示，「紫色更能突顯運動員的存在」，同時對觀眾的眼睛也更好，有網友大大稱讚賽場配色設計「不得不說這次的主視覺顏色超級好看」、「細節控的我，非常喜歡這次巴黎奧運。」巴黎奧運以「夢幻紫色」作為主視覺形象，充分展現了法國優雅和浪漫的氛圍，也是一種文化象徵與突破，讓許多選手彷彿奔馳在薰衣草田中。