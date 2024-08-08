奧運400公尺接力美國跑輸了！金牌離譜「第4變第1」　隊友都傻眼

巴黎奧運／紫色跑道、擂台有夠夢幻？這些人PTSD發作：根本地獄色

▲巴黎奧運以紫色做為主視覺，有網友表示因「紫色實在太難印刷」，看奧運看到PTSD發作。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運以紫色做為主視覺，有網友表示因「紫色實在太難印刷」，看奧運看到PTSD發作。（圖／美聯社／達志影像）

記者劉彦誼／綜合報導

巴黎奧運如火如荼進行中，本屆奧運所選用的「紫色」配色設計，讓世界各國全都眼睛一亮，法國主辦方不只將田徑場地「法蘭西體育場」的跑道全都換成紫色，「台灣女兒」林郁婷站上的拳擊擂台地面也是以夢幻紫展現，但有網友表示，因「紫色實在太難印刷」，看奧運看到PTSD（創傷後壓力症）發作。

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社群平台Threads上有網友po文，「這幾天都在播田徑，我本來要看，結果一看到跑道顏色，整個PTSD發作。」「做印刷的絕對懂，賽道上那種夢幻紫隊選手來說是通往天堂的顏色，但對我們來說可是地獄的顏色啊！」

▲中華林郁婷挺進巴黎奧運拳擊四強賽，確定有獎牌入袋。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國主辦方不只將跑道全都換成紫色，「台灣女兒」林郁婷站上的拳擊擂台地面也是以夢幻紫展現。（圖／美聯社／達志影像）
到底是紫色難印還是奧運難贏？印刷專家說明：「印紫色就像百米賽跑、跳遠跳高，不是論一分之差，而是差0.01％就定生死。」印刷業一般是容許些微色差的，標準為正負10％，像「紅藍黃」色只要在標準差內，就不會有明顯色差。

「紫色」、「藍綠色」、「咖啡色」及「三色灰」此種「敏感色系」，只要差一點點視覺效果上就會差很多，「紫色最可怕，藍色少一咪咪就暖很多，紅色少一咪咪就冷很多。」

▲原本就以豐富林相成為打卡景點的中芸國中，現在更有「最美校園」之稱。（圖／翻攝自中芸國中FB）
▲專家說明，紫色、藍綠色、咖啡色及三色灰這類敏感色系，只要差一點視覺效果上就會差很大。（圖／翻攝自中芸國中FB）
貼文一出，不少網友留言表示「紫色真的超難弄！弄兩個禮拜調色到客戶滿意，結果大量生產時印刷機根本顏色還是不一樣。」「紫色都是需要加價的顏色」、「巴黎奧運敢用紫色超狂，根本是在炫技」。

原本大家對跑道的印象都是紅色，但賽道的顏色其實在國際上並無明確規定，主辦方可以自由選擇喜歡的顏色，2016年里約奧運就首次將賽道顏色改為藍色，打破了一直以來使用紅色賽道的傳統。

巴黎奧運主辦方也表示，「紫色更能突顯運動員的存在」，同時對觀眾的眼睛也更好，有網友大大稱讚賽場配色設計「不得不說這次的主視覺顏色超級好看」、「細節控的我，非常喜歡這次巴黎奧運。」巴黎奧運以「夢幻紫色」作為主視覺形象，充分展現了法國優雅和浪漫的氛圍，也是一種文化象徵與突破，讓許多選手彷彿奔馳在薰衣草田中。

▲法國撐竿跳選手阿米拉迪（Anthony Ammirati）在3日的男子撐桿跳資格賽中挑戰5米7高度，掉落時因「下體卡橫桿」失敗，意外爆紅。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運主辦方也表示，「紫色更能突顯運動員的存在」，同時對觀眾的眼睛也更好。（圖／美聯社／達志影像）

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