巷仔內／以色列強勢出擊！美國恐捲入　伊朗拿捏報復「衝突藝術」

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壹、納坦雅胡政府的可能意圖
首先，以色列不排除是以戲劇性的方式重申自身實力，明確告訴伊朗、黎巴嫩真主黨和哈馬斯，以色列有能力在任何地方、殺死任何威脅它的人，包含沒動手但給予授權並支持者。再者，以色列若是在加薩殺死哈馬斯的要角，或是在黎巴嫩殺死真主黨的指揮官，都還算合理，但哈尼雅卻是在伊朗新總統就職後不久，就於德黑蘭被殺，這是一個完全不同的故事，甚至無關正義、報應或算帳，而是關於情勢升級的挑釁。
如果是為了暴露伊朗的弱點，並藉由炫耀伊朗情報機構被滲透的程度，來羞辱德黑蘭，理論上目的已經達到了。但是，以色列卻讓伊朗別無選擇，只能報復，把升級情勢的鍋甩給伊朗。至於伊朗要怎麼報復、範圍多大都還是問號，必須確保報復目的有達成，又能控制事態升級；而且對伊朗來說，最糟糕的情況莫過於局勢升級，並以某種方式牽涉到美國，在這種情況下，即使美國是不情願地被捲入，它的攻擊都很可能會損害到伊朗的軍事資產。
在這層盤算下，若說以色列沒有認真進行過評估，純粹基於出氣的動機而不計後果，這個思維可能有點太簡單了。特別抗議納坦雅胡無能的示威遊行，持續在以色列境內舉行，加上11月就是美國大選，以色列此時作出這種攻勢，除了能幫助納坦雅胡，從去年10月7日事件的咎責聲浪中稍微被拉開以外，對於主張和平訴求的美國民主黨也會是打擊，畢竟拜登政府與納坦雅胡政府對於加薩人道危機的看法，一直就不夠一致，儘管拜登表面上仍然說支持以色列自我防衛。
既然如此，誰是局勢升級的既得利益者？是已聲明不想要中東衝突擴大的美國、伊朗，還是納坦雅胡政府？著實值得深思。
貳、伊朗的報復-比例原則的拿捏
再來，就是伊朗會怎麼報復的問題。伊朗的報復已猶如箭在弦上，只在於會選什麼時候射出去，特別現在還被以色列在自己的首都殺掉哈尼雅，德黑蘭顯然不可能再相信，自己4月時針對以色列的大規模空襲，就足以震懾以色列了，對方的施襲目標，都已經從大馬士革一個所謂的外交設施，升級到伊朗的首都了。
因此，這意味著伊朗這次的報復火力可能會增加，無論是在質量上還是在數量上，並結合鄰近地區，與以色列敵對的代理政權或團體之火力，同時也將考驗伊朗協調遠程火力打擊的能力。如果伊朗在下一輪打擊時，更換其他更先進的中程彈道飛彈，甚至測試所謂的「高超音速」法塔飛彈（Fattah missile），結果可能會有所不同。
不過，這一切的前提，還是得設法符合比例原則，即在一定的範圍、可控的情況下，持續向對方展示敵意。以4月的報復襲擊來說，伊朗使用了上百枚中程彈道飛彈，據悉其中約一半都沒成功射出或擊中目標，既讓自家國民覺得「報復到了」（政治成果），又要讓對方覺得「好像還好」，所以這就是伊朗要拿捏的地方，而這些規劃是需要時間的，包含與各方的協調，所以才沒有立刻、馬上報復回去。否則，要是貿然導致以色列人死亡，或是損壞以色列關鍵基礎設施、軍事基地，導致以色列用更激進的方式回應，將進一步加劇地區衝突。
叁、國際政治的常態遊戲
綜合上述，其實這就是國際關係中慣常的「game to play」，一來一往。國與國之間的衝突，通常很難有結果，應該說「也不能」有個結果，所以代理人戰爭、主權爭議地區的長久衝突才如此盛行，伊朗沒有直接在上一次行動正面硬剛以色列，以色列也沒直接讓4月的飛彈就落在伊朗的政治場所，而是所謂的「附屬設施」。
此外，正是因為各政黨、政治人物追求的利益並不相同，很多地緣政治上的衝突，也只能一直是個無解的局，即便有明確的、相對好的解決方案擺在那。
舉以色列為例，如果納坦雅胡將他自己的政治生存利益，置於美國甚至以色列本身之上，那他拒絕兩國方案、建立有力的巴勒斯坦權力機構一事也在預料中，雖然這是它鞏固美國-以色列-阿拉伯聯盟，並在軍事和政治上，孤立伊朗及其代理人的有效路徑，但他若要這麼做，就得拿自己的政治生涯冒險，這顯然會得罪他那些極右翼的盟友，這些人完全不會想要和巴勒斯坦人達成任何協議。
這裡帶出的另一個隱憂是：即使伊朗懂得遵循比例原則，實施有限度、「雷聲大雨點小」的報復打擊，但若納坦雅胡政府繼續兵行險著、手段強硬，堅持以自己的方式，收割想要的政治成果，仍難保不會有真的擦槍走火的一天。
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