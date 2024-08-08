從89反派到闊手土豪：戀與深空新角色「秦徹」衝擊玩家戀愛感官！

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由Infold Games製作沈浸式戀愛互動手遊《戀與深空》打破「女性只能被保護」的定位，女性不需要他人拯救，也無須賣弄風情，在戰鬥系統中更著重在並肩戰鬥，與男主們勢均力敵。
甚至，最近推出的新角色「秦徹」象徵遊戲產業顛覆性的創新嘗試。作為一個帶有反派色彩的男主角，秦徹的登場不僅僅是遊戲內容的更新，而是女性玩家對於遊戲角色的需求，不再局限於傳統的完美英雄形象，渴望更多層次情感發展，甚至開始關注反派角色，同時具有真誠，更加貼近真實情感互動。秦徹的加入，恰好迎合了這一趨勢。
「完美的身材，張狂不羈的個性，還有一種要妳命的邪氣，從來沒有這樣的角色，」從戀與深空上市玩到至今的忠實粉絲激動地說。
有趣的「反派」男主？秦徹的幽默角色魅力大解析！
《戀與深空》中的新角色秦徹，反派定位和幽默反差萌讓人眼前一亮。身為暗點組織首領的他不僅外表英俊，角色設定更接地氣，既邪氣冷酷，又不失幽默與寵溺。
像是，當女主給秦徹嘗試不好吃的果醬，秦徹直接皺眉一臉厭惡地說道「要是換別人拿來，我會要他自己把整罐都吃光」這種有點黑道惡劣帶點霸氣發言，搭配灰色冷酷表情，俾倪全世界、卻獨獨為妳心軟的矛盾的特質，讓秦徹在遊戲中顯得格外突出。
從產業角度來看，創新角色設計對於女性向遊戲的成功具有重要意義。
反派角色的戀愛逆襲並非首次出現，迪士尼或漫威中的洛基，就是一個成功的例子。玩家對這類角色的喜愛，因為他們在某方面，滿足了內心被壓抑想使壞的那一塊，加上多變的性格和不按常理出牌的行為，用壞壞惹人愛方式增添人性，打破了傳統角色的單一性，帶來了更多的驚喜和挑戰。
玩家偏好轉變？！秦徹登場後，粉絲怎麼說？
對於秦徹的出場，粉絲忍不住都直呼「太香了」！一名粉絲分享，傳統霸道總裁角色和女主，更像是保護者與被保護者的從屬關係，然而秦徹這種帶有危險性和挑戰性的角色，更能激發出女性想與之比肩冒險的情感共鳴。
「從秦徹身上，我感受到了他跟妳（玩家）的拉扯感，」粉絲分享，這種勢均力敵、互相試探和征服的感覺，讓戀愛過程更加有趣和富有挑戰性。
有玩家表示，秦徹的出現讓她們感受到了遊戲的新鮮感和刺激感。他的狂野和不羈，不僅在外觀上吸引人，更在互動中展現出獨特的魅力。玩家喜愛他對外逞凶鬥惡的形象、對女主極致寵溺甚至一起做飯，教女主們如何防身，這與傳統的霸總角色形成鮮明對比，使玩家更能體驗到角色之間的平等和合作。
女性玩家的新寵：創新角色設計如何引領遊戲未來？
實際上，《戀與深空》中秦徹這樣的創新角色，正是女性向遊戲未來發展的縮影。
《戀與深空》2.0 版本加強了3D技術的應用，讓許多私密視角的設計有了更多發揮空間，能夠突破次元壁，增強了玩家與角色之間的互動；例如，當秦徹拿出手銬道具，更多親密互動的鏡頭，讓粉絲直呼「好危險、好喜歡。」
玩家能夠為男主搭配全套服裝造型、進行寫真拍照等功能，更是提供了更強的沈浸感。像是在男主不同部位點觸、長按、滑動，或是長按語音功能吹氣，都可以觸發男主不同的反應，第一視角得互動，更會有身歷其境，男主就在妳面前進行感情交流的體驗。
跳出傳統窠臼的秦徹角色設定，一上線就引起玩家們的注意，也帶動了遊戲潮流，未來勢必將有更多元男主角色的出現，豐富了遊戲內容，為玩家帶來了更加多樣的遊戲體驗。