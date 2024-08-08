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李洋參選羽協理事長挑戰多！他曝運動員辛酸：麟洋配代言一度違法

▲李洋奪金後返台，他透露下一步想參選羽協理事長。（圖／記者朱永強攝）
▲李洋奪金後返台，他透露下一步想參選羽協理事長。（圖／記者朱永強攝）

記者何哲欣／台北報導

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋在巴黎奧運完成史無前例的金牌二連霸，李洋返台後宣布，想競選羽球協會理事長，協助更多年輕選手。資深媒體人黃揚明說，麟洋上屆奧運奪金後，還因為代言引發風波，基層體育選手的辛酸血淚，外人往往無從得知，李洋才會想要參選。

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黃揚明在節目《大新聞大爆卦》中說，「麟洋配」在上屆奧運奪金之前，大概很少人知道他們是誰，但即使出名，獲得代言費等贊助，但其他羽球選手依舊沒有資源，甚至連麟洋，因是「土地銀行系統」的球員、公股行庫的員工，屬於公務員，若接商業代言，會有違法爭議，後來是靠立法院修法，風波才落幕。

黃揚明說，體育選手的辛苦，「十年辛苦無人問，一舉得金天下知」，但麟洋奪金後，下一個麟洋配在哪？下一個戴資穎在哪？李洋想改善體育選手的處境，這個熱忱大家要肯定，但協會的生態，他能不能適應是另外一回事。

黃揚明說，下屆羽協理事長改選是2026年，以李洋的人緣，在羽球界獲得支持不會太難，但除了選手，還有團體會員，參選很複雜，李洋能用什麼方式突圍？當理事長，有沒有辦法運籌帷幄、籌募資源？這個才是接下來的挑戰。

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