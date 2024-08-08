歧視身障言論最重罰60萬！衛福部預告修法：未改善可按次處罰
衛福部社會及家庭署7日預告「身心障礙者權益保障法」部分條文修正草案，增訂避免任何人以公開言論歧視身心障礙者，將宣傳品、網際網路也納入規範，出現歧視性言論將有罰則，罰則由5萬至50萬元提升為6萬至60萬元，且未改善可按次處罰。
記者林莞茜／綜合報導
衛福部社家署表示，根據身心障礙者權利公約揭示「合理調整」宗旨，對於通用設計、合理調整等都有所修正，在公開歧視言論部分也加嚴，修法面向其中是機關雇主須依身障者需要，做出職務調整、針對環境與交通做出通用無障礙設計，同時與國際公約對齊，加重歧視身障者言論罰則。
社家署身障福利組科長吳宜姍以先前有節目內容出現歧視罕病患者為例，再第74條草案中，過去規定傳播媒體不得對身障者有歧視性稱呼，例如應稱呼身障者而非殘障，因應時代變遷、網路發展，這次修法增訂宣傳品、網際網路也納入規範，若出現歧視性言論，也會有處罰，罰則由5萬至50萬元提升為6萬至60萬元。
此外，若再身障機構發生不當事件時，過去負責人、工作人員並沒有退場機制，而本次草案第63條增訂，針對院長、實際照顧工作人員等，過去有不當行為者，不得聘用、曾不當對待身障者，應禁止從業。