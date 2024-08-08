特企／無懼聯準會降息！「00945B」配息再續佳績　股價逆勢上漲

我是廣告 請繼續往下閱讀
「00945B」為何是降息前的絕佳投資工具？由於降息聲浪高，美國公債殖利率相當震盪，另外美國各項經濟指數都呈現今年經濟有望軟著陸，00945B納入的美國非投等債的平均違約率僅2%。00945B的成分債平均評級為B+，排除了CCC級債券，而且票息率都超過4%，投資的更都是世界知名美國企業，品質有保障。
從歷史數據來看，1983年7月到2024年1月，投等債AAA~BBB級的年化報酬率為7%，CCC級為6.3%，而00945B所納入的BB級跟B級非投等債報酬率分別為8.7%跟7.7%，都大幅領先另外兩個評級的債券。
截至7/30為止，00945B的153檔成分債，共計貢獻了7.87%的票面利率。從上述資料可以看到，美國非投等債「00945B」是一檔票面利率高、違約率低的債券ETF。另外，00945B還配備了投資人相當喜愛的收益平準金機制，每月均有穩定現金流可配發給股民，成為穩定的被動收入。
「00945B」在8/6的收盤價為15.2元，跟現階段其他檔ETF比起來，價格相當親民，非常好入手，若是喜愛有穩定股息，而且希望分散風險，進行資產配置，「00945B」將是您的新選擇。
P.S. 投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。