奧運跆拳道／場上驚見「女神級台灣裁判」！超狂背景起底震撼全場
2024巴黎奧運火熱開打中，目前中華隊已累積進帳1金、4銅獎牌，此屆至少能獲6面獎牌，接下來也仍有多位台灣選手即將上場比賽。而全台民眾關注奧運，除了替中華隊集氣，還有人發現，一場女子跆拳道49公斤級比賽中，場上出現一名美女裁判，是來自台灣的巫雨庭，已連續2屆擔任奧運國際裁判，來頭讓大批網友驚呆。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友在社群平台Threads上發文，她表示在觀賞女子跆拳道49公斤級，克羅埃西亞對上突尼西亞的比賽轉播中，發現場上外型亮麗的裁判，竟是來自台灣，讓她忍不住驚呼：「好年輕也好漂亮！」
畫面曝光後，網友們也紛紛大讚，「我需要這位裁判的IG」、「怎麼辦大家都在看裁判」、「能站上去都不簡單」、「也是台灣之光耶」、「好美又好專業」。還有人透露，「能擔任國際裁判不容易，通常都要擁有國家級教練等級才能同時擁有同等資格」。
事實上，這名外貌亮眼的裁判，就是來自苗栗縣的跆拳道教練巫雨庭，她也是知名跆拳道教練巫雙貴的女兒，自5歲開始就學習跆拳道，在2014年取得國內跆拳道裁判A級證書，並於2017年取得國際裁判證書。
巫雨庭近年來鑽研比賽規則，獲得世界跆拳道聯盟聘請，年僅30歲就已在多個國家比賽中擔任裁判，4年前更獲聘東京奧運跆拳道國際裁判，是當時跆拳賽事中最年輕的裁判。巫雨庭今年巴黎奧運再度獲聘，也成為國內首位連續兩屆擔任奧運跆拳道的國際裁判。