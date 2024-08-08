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洗菜不滿林郁婷遭比雙X！P圖對手加腋毛反被炎上　急刪文致歉滅火

▲洗菜（左）因為不滿林郁婷在4強奧運賽事上被對手比「雙X」，於是將對手的比賽照P上腋毛，沒想到卻反被網友炎上，事後她也火速刪文致歉。（圖／IG jumi0118、Threads）
▲洗菜（左）因為不滿林郁婷在4強奧運賽事上被對手比「雙X」，於是將對手的比賽照P上腋毛，沒想到卻反被網友炎上，事後她也火速刪文致歉。（圖／IG jumi0118、Threads）

記者施以慧／綜合報導

2024巴黎奧運會即將進入尾聲，而今（8）日換台灣拳后林郁婷開打4強戰，對上來自土耳其的選手Esra Yildiz Kahraman，我方以5:0的佳績碾壓土耳其，但賽後對手卻在場外高舉雙手，頻頻比出「雙X」的手勢，暗指女性染色體，試圖再將林郁婷先前的性別爭議搬上檯面一事，引起全台公憤，而T1聯盟臺北台新戰神啦啦隊成員洗菜對此也強力譴責，甚至在Threads上發文，並將Esra Yildiz Kahraman的比賽照片P圖加上腋毛，但卻遭到網友質疑不太妥當，對此她則回應：「接下來會堅定理性的全力支持她。」

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▲林郁婷（左）打趴土耳其對手（右），但卻被對手比出「雙X」手勢。（圖／達志影像／美聯社）
▲林郁婷（左）打趴土耳其對手（右），但卻被對手比出「雙X」手勢。（圖／達志影像／美聯社）
林郁婷以驚人實力碾壓土耳其　遭對手比出「雙X」手勢

林郁婷今（8）日在場上打趴土耳其選手Esra Yildiz Kahraman，以5:0的好成績順利拿下金牌戰的入場券，但對方卻疑似心生不滿，在場外高舉雙手比出意指女性染色體「雙X」的手勢，試圖讓大眾想起林郁婷近期的性別爭議，引起各界撻伐。

網友對Esra Yildiz Kahraman砲火猛攻，直言：「輸不起」、「不要再欺負她了」、「很可悲真的。」還有理性粉絲分析對手做出此舉的原因，只是為了擾亂比賽秩序：「如果妳真的對於此場比賽覺得有爭議，那妳為何不在比賽前就提出異議，然後拒絕出賽？」

▲洗菜將對手P上腋毛病發上Threads，慘被網友撻伐，指出（圖／Threads）
▲洗菜將對手P上腋毛病發上Threads，慘被網友撻伐，指出此行為看似在羞辱該選手，但林郁婷所面對的爭議正是性別刻板印象。（圖／Threads）
洗菜P圖幫對手加腋毛　慘被網友強力譴責

就連啦啦隊女神洗菜，都在Threads上大力抨擊，並將Esra Yildiz Kahraman的比賽照片P圖加上腋毛，引發熱議，並生氣表示：「不要再給我比這個，氣到幫她加了腋毛。」但該貼文曝光後，不少網友對此提出質疑：「目前台灣因為相關議題已經被推到國際版面了，另外歐美國家對這些議題十分敏感，如果這張扭曲五官與加上腋毛的照片傳到國外，可能會讓目前的輿論風向更像在打泥巴戰。」

另外也有網友非常不滿，表示洗菜P圖的動作非常沒有道德：「明明暗示了醜化但又裝死不承認，簡直比對手人品還差，有夠丟臉，洗什麼菜，回家洗洗睡啦」、「洗菜這個流量蹭得不好」、「用嗆的可以說服別人嗎」、「他比這個手勢很沒品，但你P圖羞辱人家也很沒品」、「你P腋毛上去是覺得這樣可以羞辱到選手，說明你覺得女性不清除腋毛就是丟臉，但林郁婷遭受來自許多攻擊也是來自於被認為『女性就是應該要有什麼什麼樣子』」、「坦白說你這樣的行為跟攻擊郁婷的那些人我覺得一模一樣。」

▲洗菜對此向廣大網友致歉，表示是自己考慮不當，沒想到造成反效果。（圖／Threads）
▲洗菜對此向廣大網友致歉，表示是自己考慮不當，沒想到造成反效果。（圖／Threads）
洗菜火速刪文滅火　緊急發文致歉：「考慮欠周。」

後續洗菜也因為網友的批評，將該則貼文刪除，並在後續再發出一篇貼文，並附上裁判宣布林郁婷獲勝的影片，並在影片中特別點出對手Esra Yildiz Kahraman，表態：「輸整場的人。」稍早更是發文致歉：「一心想支持林郁婷及代表台灣參賽的選手，的確因為自己的考慮欠周，沒考量背後可能產生或是衍生的各種含義，讓焦點模糊造成反效果實在抱歉，感謝給予的包容，也避免造成更多誤會，所以先把文章撤下。」

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