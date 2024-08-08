洗菜不滿林郁婷遭比雙X！P圖對手加腋毛反被炎上　急刪文致歉滅火

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林郁婷今（8）日在場上打趴土耳其選手Esra Yildiz Kahraman，以5:0的好成績順利拿下金牌戰的入場券，但對方卻疑似心生不滿，在場外高舉雙手比出意指女性染色體「雙X」的手勢，試圖讓大眾想起林郁婷近期的性別爭議，引起各界撻伐。
網友對Esra Yildiz Kahraman砲火猛攻，直言：「輸不起」、「不要再欺負她了」、「很可悲真的。」還有理性粉絲分析對手做出此舉的原因，只是為了擾亂比賽秩序：「如果妳真的對於此場比賽覺得有爭議，那妳為何不在比賽前就提出異議，然後拒絕出賽？」
洗菜P圖幫對手加腋毛 慘被網友強力譴責
就連啦啦隊女神洗菜，都在Threads上大力抨擊，並將Esra Yildiz Kahraman的比賽照片P圖加上腋毛，引發熱議，並生氣表示：「不要再給我比這個，氣到幫她加了腋毛。」但該貼文曝光後，不少網友對此提出質疑：「目前台灣因為相關議題已經被推到國際版面了，另外歐美國家對這些議題十分敏感，如果這張扭曲五官與加上腋毛的照片傳到國外，可能會讓目前的輿論風向更像在打泥巴戰。」
另外也有網友非常不滿，表示洗菜P圖的動作非常沒有道德：「明明暗示了醜化但又裝死不承認，簡直比對手人品還差，有夠丟臉，洗什麼菜，回家洗洗睡啦」、「洗菜這個流量蹭得不好」、「用嗆的可以說服別人嗎」、「他比這個手勢很沒品，但你P圖羞辱人家也很沒品」、「你P腋毛上去是覺得這樣可以羞辱到選手，說明你覺得女性不清除腋毛就是丟臉，但林郁婷遭受來自許多攻擊也是來自於被認為『女性就是應該要有什麼什麼樣子』」、「坦白說你這樣的行為跟攻擊郁婷的那些人我覺得一模一樣。」
洗菜火速刪文滅火 緊急發文致歉：「考慮欠周。」
後續洗菜也因為網友的批評，將該則貼文刪除，並在後續再發出一篇貼文，並附上裁判宣布林郁婷獲勝的影片，並在影片中特別點出對手Esra Yildiz Kahraman，表態：「輸整場的人。」稍早更是發文致歉：「一心想支持林郁婷及代表台灣參賽的選手，的確因為自己的考慮欠周，沒考量背後可能產生或是衍生的各種含義，讓焦點模糊造成反效果實在抱歉，感謝給予的包容，也避免造成更多誤會，所以先把文章撤下。」
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