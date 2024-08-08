蔡阿嘎說溜嘴！遭詐總金額「是1.5個奧運獎金」蘿拉新動作出現了

190男神張凌赫黑化成魔！相差23CM最萌身高差「紳士腿」逗笑景甜

▲《四海重明》190男神張凌赫（右）黑化成魔，劇中虐戀相差23CM景甜（左），上演最萌身高差擺出「紳士腿」。（圖／iQIYI國際站提供）
▲《四海重明》190男神張凌赫（右）黑化成魔，劇中虐戀相差23CM景甜（左），上演最萌身高差擺出「紳士腿」。（圖／iQIYI國際站提供）

記者林奕如／綜合報導

張凌赫、景甜主演古裝仙俠劇《四海重明》，改編自衣帶雪的小說《我有三個龍傲天竹馬》，身高167公分的景甜在拍戲時總望著190公分的張凌赫，她一度忍不住笑場說：「他好高喔！我人好像在坑裡，更矮了，我覺得不管誰跟你在一起都可以達到最萌身高差。」張凌赫聽到後立刻壓低身高，擺出「紳士腿」逗笑景甜。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該劇描述景甜飾演的「南顏」為醫好媽媽的心疾，成天製毒煉藥，眾人因此對她避而遠之，陰差陽錯之下，她救了隱瞞身分的帝君「嵇煬」（張凌赫 飾），嵇煬還被南顏的媽媽種下締結姻緣的「靈犀印」，他因此能夠聽見她內心的聲音，自此與她有了密不可分的緣分，未料兩人卻被捲入仙界的陰謀之中。

▲《四海重明》190男神張凌赫黑化成魔！相差23CM最萌身高差「紳士腿」逗笑景甜。（圖／iQIYI國際站提供）
▲190男神張凌赫新作《四海重明》，飾演帝君「嵇煬」。（圖／iQIYI國際站提供）
談到對彼此的第一印象，景甜說：「這次跟凌赫合作，除了覺得他又高又帥、情緒穩定，還發現他是一個對表演極其認真的演員，當我們對視的時候，他的眼神也給我心碎的感覺。」張凌赫則回應，以前看景甜的戲，以為她是比較成熟的姐姐，但相處下來她就跟小姑娘一樣，是很可愛的女孩子。

被問起《四海重明》劇本最吸引人之處，張凌赫說：「最吸引我的部分是我的角色可以入魔，手一甩就能死一批人那種，當初看劇本時，心想終於可以嘗試一次魔妝了。」景甜也認證表示，張凌赫可塑性很強，他入魔之後，渾身散發出的邪魅氣質特別到位，相信會給觀眾驚喜。

▲《四海重明》190男神張凌赫黑化成魔！相差23CM最萌身高差「紳士腿」逗笑景甜。（圖／iQIYI國際站提供）
▲《四海重明》景甜角色被虧每天都在哭，工作人員還給她起了個血手哭包的綽號。（圖／iQIYI國際站提供）
景甜表示，這次是她第一次拍仙俠類型的劇，光是劇中的世界觀就跟其他作品不一樣，也有虐戀的部分，角色南顏後期的情感起伏很大，甚至不得不手刃自己的摯愛，吊鋼絲打戲那些都不算什麼，最難的是人物情感有許多掙扎與痛苦，她掏心掏肺地演，殺青後覺得整個人特別累。

張凌赫笑說：「她基本上每天都在哭，工作人員還給她起了個血手哭包的綽號，我則是黃泉舔狗，因為我成魔後是黃泉獄主，而且又再次為南顏著迷，為她做了很多事情。」

劇中兩人朝夕相處，一點一滴地累積情感，聊起對彼此心動的契機，景甜說：「有一場南顏表演布袋戲給嵇煬看的戲，最後一句台詞是『那你喜歡我嗎？』當時嵇煬沒有講話，可是卻讓南顏有了那麼一瞬間愛情的迸發。」張凌赫也認同地表示，那一刻他其實心裡揪了一下，後來才發現自己是真的喜歡上了南顏，也算定情的一場戲。

《度華年》趙今麥親不到190cm張凌赫！突「甜笑求饒」：太遠啦

陸劇「叔系天菜」4男神吸睛！楊志剛自黑靠導演哥惡捧10年才紅

燒腦《唐詭2》爆黑馬打趴一堆劇！188楊旭文被封「大唐第一男模」

颱風天在家追劇！必看爽劇《墨雨雲間》　《慶餘年2》上半年稱霸

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選