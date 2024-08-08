190男神張凌赫黑化成魔！相差23CM最萌身高差「紳士腿」逗笑景甜

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談到對彼此的第一印象，景甜說：「這次跟凌赫合作，除了覺得他又高又帥、情緒穩定，還發現他是一個對表演極其認真的演員，當我們對視的時候，他的眼神也給我心碎的感覺。」張凌赫則回應，以前看景甜的戲，以為她是比較成熟的姐姐，但相處下來她就跟小姑娘一樣，是很可愛的女孩子。
被問起《四海重明》劇本最吸引人之處，張凌赫說：「最吸引我的部分是我的角色可以入魔，手一甩就能死一批人那種，當初看劇本時，心想終於可以嘗試一次魔妝了。」景甜也認證表示，張凌赫可塑性很強，他入魔之後，渾身散發出的邪魅氣質特別到位，相信會給觀眾驚喜。
景甜表示，這次是她第一次拍仙俠類型的劇，光是劇中的世界觀就跟其他作品不一樣，也有虐戀的部分，角色南顏後期的情感起伏很大，甚至不得不手刃自己的摯愛，吊鋼絲打戲那些都不算什麼，最難的是人物情感有許多掙扎與痛苦，她掏心掏肺地演，殺青後覺得整個人特別累。
張凌赫笑說：「她基本上每天都在哭，工作人員還給她起了個血手哭包的綽號，我則是黃泉舔狗，因為我成魔後是黃泉獄主，而且又再次為南顏著迷，為她做了很多事情。」
劇中兩人朝夕相處，一點一滴地累積情感，聊起對彼此心動的契機，景甜說：「有一場南顏表演布袋戲給嵇煬看的戲，最後一句台詞是『那你喜歡我嗎？』當時嵇煬沒有講話，可是卻讓南顏有了那麼一瞬間愛情的迸發。」張凌赫也認同地表示，那一刻他其實心裡揪了一下，後來才發現自己是真的喜歡上了南顏，也算定情的一場戲。