李珠珢來台表情「超反差」讓球迷好心疼 韓國啦啦隊高壓內幕曝光
南韓職棒起亞虎啦啦隊隊員李珠珢，日前因一段「三振舞」的影片爆紅，甜美清純的外形配上高冷的表情，被粉絲譽為「AI美人」，紅遍台、韓。上月受邀來台參加「G!POP流行音樂節」的李珠珢，分別在韓國、台灣應援時，從面無表情到滿臉笑容的「溫度差」也掀起討論，甚至吸引韓國球迷忍不住曝光球團啦啦隊的高壓祕辛。
記者史平旭／綜合報導
雖然李珠珢目前已經返韓，但她的一舉一動仍是台灣球迷們的焦點，無論是台灣還是韓國粉絲，都有發現李珠珢在兩地活動時明顯不同的表情變化。最初來到台灣時，李珠珢一如既往的開啟工作模式，面無表情地專心跳舞，但隨著時間流逝，她的表情慢慢放鬆下來，露出充滿幸福感的陽光微笑，看到這一幕的球迷們也開始分析，李珠珢在異國他鄉反而更能放開自己的主要原因，跟台、韓兩地對待啦啦隊截然不同的態度有很大的關係。
韓國粉絲也揭祕，韓國的啦啦隊員之所以常常「表情管理失控」、面癱或冷臉跳舞，和社會風氣跟性別意識脫不了關係。不同於台灣多數人「追星式」的熱情回應，一樣穿著清涼的韓國啦啦隊員們在南韓卻需要面對公然的性騷擾，還有各式不平等待遇等著她們，在這樣的大環境下，無論是做自己還是迎合大眾，或多或少都會受到攻擊。韓國論壇上的球迷有不少人為李珠珢發聲：「被一群猥瑣的球迷用打量物品的眼光看待，誰能笑得出來！」認為在這樣的環境下很難放鬆下來露出真心的笑容。
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