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翁曉玲稱麟洋中國人驕傲吸炮火　負面聲量飆高搶進奧運民怨排行榜

▲翁曉玲稱麟洋配是中國人的驕傲引發爭議。（圖／資料照片）
▲翁曉玲稱麟洋配是中國人的驕傲引發爭議。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

巴黎奧運賽程進入最後一周，TPOC台灣議題研究中心藉由QuickseeK快析輿情資料庫蒐集巴黎奧運期間的網路聲量，並彙整其中吸引負面聲量砲火的「高民怨事件」，其中，台灣女拳王林郁婷遭國際拳擊總會（IBA）指稱不符合女子拳擊參賽資格，引發台灣民眾憤怒，相關負面聲量超過2.3萬則，居負面聲量之冠，另外代表中華隊出戰網球女雙的「詹家姊妹」詹詠然與詹皓晴首戰直落二落敗，被大批網友酸爆，負面聲量超過1.2萬則排名第二。

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除了上述2則攸關選手的重大新聞事件外，國民黨立委翁曉玲在微信帳號稱麟洋配是「中國人的驕傲」，也同樣引發大量網友回嗆「舔共」、「中國人回中國去」、「誰跟你是中國人，我是台灣人」等語，負面留言灌爆翁的臉書，讓翁曉玲短時間累積9.7千則負聲量，位居負面聲量排行榜第三名。

▲TPOC台灣議題研究中心公布奧運民怨事件排行。（圖／取自TPOC台灣議題研究中心）
▲TPOC台灣議題研究中心公布奧運民怨事件排行。（圖／取自TPOC台灣議題研究中心）
TPOC台灣議題研究中心指出，奧運比賽轉播也引發不少民怨，有不少網友抱怨「看不到奧運比賽」，因為大部分賽事轉播權集中於特定付費平台，導致一般民眾無法觀看奧運賽事，不少政治人物都有批評聲浪指出，教育部提供轉播補助包含帕運共8000萬元，但公視與華視轉播賽事有限，賽事有一搭沒一搭，讓愛好體育、想從頭到尾幫「台灣之光」加油的觀眾們無法盡情參與，截至調查期間結束為止，與奧運比賽轉播有關的負面聲量累積將近3000則。

值得一提的是，在奧運比賽轉播爭議中，由於中華電信的Hami Video在比賽期間頻頻大當機，讓許多觀眾相當不滿，整個奧運期間當中就有兩次負面聲量高峰，尤其4日麟洋配金牌戰時，Hami Video在關鍵時刻出包，甚至讓有付費的觀眾都無法收看，當日負面聲量就達到465則。總體而言，在奧運期間，光是在PTT平台上就累計將近40篇文章批評Hami Video，累計「噓文」數將近千則，「Hami又掛了」相關文章反覆出現，成為不容忽視的關鍵字，如有網友無奈自嘲「在台灣想看體育比賽是很賤的人嗎？」、「說個笑話：台灣是IT大國」，或直接破口大罵「付費的變白癡」、「爛死給我退錢」等語。

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