翁曉玲稱麟洋中國人驕傲吸炮火　負面聲量飆高搶進奧運民怨排行榜

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TPOC台灣議題研究中心指出，奧運比賽轉播也引發不少民怨，有不少網友抱怨「看不到奧運比賽」，因為大部分賽事轉播權集中於特定付費平台，導致一般民眾無法觀看奧運賽事，不少政治人物都有批評聲浪指出，教育部提供轉播補助包含帕運共8000萬元，但公視與華視轉播賽事有限，賽事有一搭沒一搭，讓愛好體育、想從頭到尾幫「台灣之光」加油的觀眾們無法盡情參與，截至調查期間結束為止，與奧運比賽轉播有關的負面聲量累積將近3000則。
值得一提的是，在奧運比賽轉播爭議中，由於中華電信的Hami Video在比賽期間頻頻大當機，讓許多觀眾相當不滿，整個奧運期間當中就有兩次負面聲量高峰，尤其4日麟洋配金牌戰時，Hami Video在關鍵時刻出包，甚至讓有付費的觀眾都無法收看，當日負面聲量就達到465則。總體而言，在奧運期間，光是在PTT平台上就累計將近40篇文章批評Hami Video，累計「噓文」數將近千則，「Hami又掛了」相關文章反覆出現，成為不容忽視的關鍵字，如有網友無奈自嘲「在台灣想看體育比賽是很賤的人嗎？」、「說個笑話：台灣是IT大國」，或直接破口大罵「付費的變白癡」、「爛死給我退錢」等語。