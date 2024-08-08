國際貓咪日不輸陣！橘貓選手輕鬆秀「奧運跳高」：金牌直接頒給牠
今（8）日是一年一度的國際貓咪日（International Cat Day），而恰巧2024巴黎奧運會也正在舉辦中，就有澳洲飼主分享家中貓咪挑戰奧運跳高項目，成功飛越超高的「五色環」，讓超過上千萬名觀眾狂拍手大喊：「直接把金牌頒給牠！」
記者潘毅／綜合報導
澳洲一位飼主家中有隻對於跳高相當有興趣的7歲橘色虎斑貓卡爾文（Calvin），過去飼主就常常在Instagram上分享卡爾文進行跳高挑戰的時刻，近期恰逢巴黎奧運的來到，主人還特製了「五色環」版本的跳高障礙，讓卡爾文進行挑戰。
而且卡爾文不需要助跑，就能輕鬆飛越五色環，還在最後一次挑戰，直接從最高的黑環「魚躍龍門」，模樣相當帥氣。飼主也笑著表示，卡爾文生不逢時，因為在1900至1912年奧運會，那時就還有舉辦不助跑的跳高比賽，若卡爾文去參賽，肯定能奪得金牌，還搞笑喊話粉絲們：「卡爾文想請願把這個項目帶回來，並搶走那個金牌！」
這段影片曝光後，隨即在全球吸引超過1460萬次觀看，觀眾們紛紛讚嘆「牠是貓咪跳高的Goat」 、「我看卡爾文已經突破世界貓咪紀錄了」、 「牠看起來好清送」 、「直接把金牌頒給卡爾文吧」 。
國際貓咪日的由來
國際貓咪日（International Cat Day）日期為每年8月8日，是由英國的國際愛護動物基金會在2002年所提出，一直延續至今，節日主要是為了喚起人類對於貓咪的意識，展現人貓間的情誼，更希望飼主能學習保護、正確照顧貓咪的方式，例如不要讓貓咪吃太多過胖，提升動物福祉。