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父親節點外送前先找優惠碼！必勝客披薩買1送1 　保健品最多折200

▲父親節點外送可以先來看看有哪些優惠，Uber Eats有必勝客小披薩享買 1 送 1 ，foodpanda輸入「八月週四四折」優惠碼，滿 329 元再折抵 135 元 。（圖／NOWnews攝影中心）
▲父親節點外送可以先來看看有哪些優惠，Uber Eats有必勝客小披薩享買 1 送 1 ，foodpanda輸入「八月週四四折」優惠碼，滿 329 元再折抵 135 元 。（圖／NOWnews攝影中心）

記者周淑萍/綜合報導

父親節的今天，下班後點外送和爸爸一起慶祝吧！要點外送前先看看有哪些優惠碼可以用，聚餐同時也能省荷包，Uber Eats有必勝客小披薩享買 1 送 1 ，滿額輸入優惠碼滿額輸入優惠碼還可以再折100元。foodpanda剛好父親節遇到週日，輸入「八月週四四折」優惠碼，滿 329 元再折抵 135 元。

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今（8）天是父親節，本週六還是七夕情人節，大家都買些什麼呢？根據foodpanda平台數據顯示，父親節健康類商品是首選，且養生的人蔘雞湯父親節當周意外爆紅，比平時成長近 3 成。而七夕情人節除了蛋糕甜點、巧克力外，寵物商品也崛起。兩大平台針對父親節和情人節推出相關優惠。

▲pandago 即時快遞在節慶期間，蛋糕取件需求提升近 20%，即使沒有上架外送平台的蛋糕店，也能透過此方式取蛋糕。（圖／官方提供）
▲pandago 即時快遞可以幫忙取平台餐沒有的餐點或是蛋糕。（圖／官方提供）
🟡foodpanda優惠

▪︎父親節為週四，剛好可以使用，「八月週四四折」優惠碼活動，指定餐廳滿額享店家優惠，訂單滿 329 元輸入優惠碼再折抵 135 元。

▪︎8月8日，輸入「炸翻全場」滿329享8.5折，最高折抵70元。

▪︎即日起至 8 月 10前，生鮮雜貨精選甜點、3C 用品、保健食品店家滿額輸入優惠碼「省省八送禮」享 7.9 折，最高現折 200 元。

▪︎即日起至 8 月 11 日，使用 pandago 服務，可享運費 7.5 折，優惠最高折抵 30 元，每人可使用 3 次。

▪︎即日起至8 月 11 日前，輸入「對手省省八」，指定餐廳滿 799享8.5 折優惠，最高可折抵 150元。

▲Uber Eats有台灣鹹酥雞、大苑子等優惠。（圖／官方提供）
▲Uber Eats父親節期間有台灣鹹酥雞、大苑子等優惠。（圖／官方提供）
🟡Uber Eats優惠

▪︎即日起至8月27日，必勝客小披薩享買 1 送 1 ，買個人比薩送單片起司咔滋餅。Uber One 會員再享五種個人披薩買 1 送 1。

▪︎即日起至8月12日前輸入優惠序號「羽球奪金」，可再享 2 次訂餐滿 599 元折 100 元優惠。

▪︎即日起至8月13日，訂路易莎的「甜磚壓＋飲品」、「西西里咖啡」、「芒果綠茶」，可享有買1送1。

▪︎即日起至8月13日，台灣鹽酥雞熱門品項甜不辣、豆干、糯米腸買1送1。

▪︎即日起至8月13日，大苑子蔓越莓冰醋和仙草干茶買1送1。

▪︎即日起至8月13日，Uber One 會員輸入折扣碼「愛爸爸」，單筆訂單滿450元即可再享8.5 折優惠，單筆最高抵100元。

▪︎即日起至8月13日，可不可金蘋春芽、莓果春芽買 1 送 1 ，Uber One 會員再滿 270 折 50。

▪︎即日起至8月13日，Uber One 會員獨享訂購漢堡王「海陸雙霸超值餐」享 5 折。

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