父親節點外送前先找優惠碼！必勝客披薩買1送1 　保健品最多折200

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🟡foodpanda優惠
▪︎父親節為週四，剛好可以使用，「八月週四四折」優惠碼活動，指定餐廳滿額享店家優惠，訂單滿 329 元輸入優惠碼再折抵 135 元。
▪︎8月8日，輸入「炸翻全場」滿329享8.5折，最高折抵70元。
▪︎即日起至 8 月 10前，生鮮雜貨精選甜點、3C 用品、保健食品店家滿額輸入優惠碼「省省八送禮」享 7.9 折，最高現折 200 元。
▪︎即日起至 8 月 11 日，使用 pandago 服務，可享運費 7.5 折，優惠最高折抵 30 元，每人可使用 3 次。
▪︎即日起至8 月 11 日前，輸入「對手省省八」，指定餐廳滿 799享8.5 折優惠，最高可折抵 150元。
🟡Uber Eats優惠
▪︎即日起至8月27日，必勝客小披薩享買 1 送 1 ，買個人比薩送單片起司咔滋餅。Uber One 會員再享五種個人披薩買 1 送 1。
▪︎即日起至8月12日前輸入優惠序號「羽球奪金」，可再享 2 次訂餐滿 599 元折 100 元優惠。
▪︎即日起至8月13日，訂路易莎的「甜磚壓＋飲品」、「西西里咖啡」、「芒果綠茶」，可享有買1送1。
▪︎即日起至8月13日，台灣鹽酥雞熱門品項甜不辣、豆干、糯米腸買1送1。
▪︎即日起至8月13日，大苑子蔓越莓冰醋和仙草干茶買1送1。
▪︎即日起至8月13日，Uber One 會員輸入折扣碼「愛爸爸」，單筆訂單滿450元即可再享8.5 折優惠，單筆最高抵100元。
▪︎即日起至8月13日，可不可金蘋春芽、莓果春芽買 1 送 1 ，Uber One 會員再滿 270 折 50。
▪︎即日起至8月13日，Uber One 會員獨享訂購漢堡王「海陸雙霸超值餐」享 5 折。