aespa來台了！Winter接駁車上萌抱「義美小泡芙」 機場擠爆粉絲
▲aespa今日抵台，Winter在接駁車上秀出「義美小泡芙」成亮點，畫面相當可愛。（圖／Winter IG）
記者
許芷芸／綜合報導
2024-08-08 16:05:34
韓國女團aespa自2020年出道以來累積大量粉絲，一行人今（8）日中午抵達桃園國際機場，將於本週五（9日）起一連3天在林口體育館舉辦「2024 aespa LIVE TOUR - SYNK ：PARALLEL LINE in TAIPEI -」演唱會。aespa的班機抵達後，現場聚集許多接機粉絲與大批媒體，成員搭乘接駁車的畫面也在網路上瘋傳，其中winter還直接在車上秀出「義美小泡芙」，畫面相當可愛。
aespa 首度登台粉絲擠爆登機口 winter萌抱「義美小泡芙」成亮點
韓國人氣女團aespa出道4年來首次正式來台舉辦專場演唱會，今天中午搭機抵台，班機還沒落地前，現場早已擠滿大批粉絲與媒體在登機口前熱情守候。
aespa下機後立刻受到粉絲熱烈歡迎，粉絲紛紛包圍想目睹女神風采，4人也親切地向粉絲揮手打招呼，其中有粉絲向winter送上台灣國民零食、巧克力口味的「義美小泡芙」，winter開心收下，還直接在接駁車上秀起自己收到的義美小泡芙，看起來相當滿足。 ▲aespa搭機來台舉辦演唱會，仁川機場擠滿大批粉絲與媒體前來送機。（圖／뉴스엔·Newsen YouTube） 門票一開賣就被秒殺 主辦方加開2場
出道4年的aespa，這次不但是首度來台開唱，更是第一次來台就在林口體育館連唱3場的韓國女團，據悉，5月門票開賣隨即在1分鐘內秒殺，湧入數萬人在線搶票，事後主辦方也隨即再加開2場演唱會，讓所有粉絲都能一同進場親睹女神們閃耀的風采。
▲aespa於8月10晚間7點在林口體育館開唱，5月門票開賣1分鐘內隨即秒殺，主辦方決定再加開2場，讓數萬歌迷都能到場與女神見面。（圖／iMe TW臉書）