投信力撐也沒用！外資再調節457億　台股跌425點、失守5日線

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台北股市受到費半指數昨日跌逾3%的拖累，台股今日開盤下跌248.12點，以21047.16點開出，盤中再權值股走低的壓力下，盤中最多下跌572.02點，來到20723.26點，再度失守21000點關卡，終場下跌425.1點，收在20870.1點，日K終結連2紅，再度失守5日線，成交量為4045.01億元。中小型股卻相對抗跌，今日同樣開在盤下，不過在個股點火之下，櫃買指數一度翻紅，不過午盤過後仍不敵賣壓翻黑，終場下跌1.12點或0.45%，來到246.71點，同樣失守5日線，成交量為1022.38億元。
權值股全數呈現走低，權王台積電開盤下跌19元，以901元開出，隨後在賣單調節下，最低來到887元，失守900元關卡，終場下跌24元或2.61%，收在896元，失守900元關卡；鴻海開盤下跌7元、以163.5元開出，雖然盤中買盤一度點火，不過終場下跌7元或4.11%，收在163.5元；聯發科開低之後走高，終場下跌35元或3.04%，收在1115元。
今日個股成交量排行榜前五名為：鴻海、昆盈、高峰、兆豐金、新光金；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、廣達、聯發科、華碩。