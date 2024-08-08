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直擊／唐宮蒙古烤肉大爆滿！酸白菜鍋吃到飽　「一物」配烤肉必吃

▲重新開幕的「唐宮蒙古烤肉」，天天擠滿人潮，就為了吃這現拿、現炒的噴香蒙古烤肉，《NOWnews今日新聞》現場直擊，實際品嚐烤肉與酸菜白肉鍋等多樣餐點。（圖／記者葉盛耀攝）
▲重新開幕的「唐宮蒙古烤肉」，天天擠滿人潮，就為了吃這現拿、現炒的噴香蒙古烤肉，《NOWnews今日新聞》現場直擊，實際品嚐烤肉與酸菜白肉鍋等多樣餐點。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

台北市松江路上已經營40多年的餐廳「唐宮蒙古烤肉」，在2021年因為遭祝融之災而歇業，經由重新裝潢後，原址於7月底重新開張，《NOWnews今日新聞》實際到現場直擊，即便是平日中午，依舊看到滿滿人潮、幾乎水洩不通，現場共28桌的客人，都是為了現取、師傅現炒的烤肉之外，還有老滋味的酸菜白肉鍋，一旁自助餐檯還有水果、飲料與刨冰，通通都能吃到飽，尤其限量的燒餅更不容錯過，非常適合拿來夾重口味烤肉，是涮嘴的美味主食。

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所謂的蒙古烤肉，就是店家會提供多種肉品，由消費者自行夾起喜歡的肉類，還有不同種類蔬菜，加上多樣化的醬料自由搭配後，交由師傅於大型鐵板上現炒出，現炒現吃，香濃重口味。

據傳發明者為台灣相聲大師吳兆南，他原本開設烤肉店，把肉類加上蔬菜，再淋上醬油、麻油與辛香料放在大鐵盤上炒來吃，突發奇想直接叫「蒙古烤肉」，沿用至今。

▲唐宮蒙古烤肉天天都是爆滿人潮，全為了烤肉與酸菜白肉鍋。（圖／記者葉盛耀攝）
▲唐宮蒙古烤肉天天都是爆滿人潮，全為了烤肉與酸菜白肉鍋。（圖／記者葉盛耀攝）
▲蒙古烤肉就是由顧客自行拿取肉類、蔬菜、醬料，再交由師傅現場以大鐵盤炒製。（圖／記者葉盛耀攝）
▲蒙古烤肉就是由顧客自行拿取肉類、蔬菜、醬料，再交由師傅現場以大鐵盤炒製。（圖／記者葉盛耀攝）
而「唐宮」的烤肉肉類有豬、雞、羊、牛等，另有少見的鹿肉、櫻桃鴨肉。因為目前天天現場客人都爆滿，所以排隊取烤肉需要有耐心等待，從排入隊伍開始至拿取後再交予師傅炒熟後送至手中，約莫要等上10分鐘，才可以享受大口吃肉與配菜的爽快。

▲唐宮的肉類提供多種，豬、牛、羊之外，還會有鴨胸與鹿肉二擇一。（圖／記者葉盛耀攝）
▲唐宮的肉類提供多種，豬、牛、羊之外，還會有鴨胸與鹿肉二擇一。（圖／記者葉盛耀攝）
除了蒙古烤肉，還有個被所有吃過的民眾推崇說必吃的餐點，即是燒餅，將燒餅切開夾起蒙古烤肉，不僅對味，尤其如果不小心自己於蒙古烤肉的醬料加入太多時，正好以燒餅夾起，平衡掉鹹度，吃起來酥鬆噴香，相當涮嘴，但可惜燒餅限定一人僅一個。

▲唐宮的燒餅有限量，以燒餅夾起重口味的烤肉一起入口，相當銷魂又涮嘴。（圖／記者葉盛耀攝）
▲唐宮的燒餅有限量，以燒餅夾起重口味的烤肉一起入口，相當銷魂又涮嘴。（圖／記者葉盛耀攝）
「唐宮」的全名其實是「蒙古烤肉涮羊肉餐廳」，顧名思義這裡還主打酸菜白肉鍋，湯頭酸韻天然不造作，不過酸且鹹度低，想吃燙蔬菜的顧客也可自行夾取來涮煮。而提供的肉類有牛、羊、豬等，最建議加入豬培根（或稱豬五花），帶點皮又有足夠油花，涮煮之後吃起來Q嫩夠味，皮的部位還有些微脆感，嚼感很具層次。

▲唐宮的酸菜白肉鍋也是招牌菜之一，湯頭酸甘，涮煮各種肉類都適合。（圖／記者葉盛耀攝）
▲唐宮的酸菜白肉鍋也是招牌菜之一，湯頭酸甘，涮煮各種肉類都適合。（圖／記者葉盛耀攝）
另外，自助吧還提供水果、冰淇淋、刨冰等多樣產品，通通都吃到飽。較可惜的是沒有無糖的飲料，且品項並沒有他家來的多樣且豐富，但是各類食材都算新鮮且選料用心，適合講求精緻餐食的顧客。

目前餐價為平日午餐每位558元＋10%、晚餐與假日全天698元+10%。店家有提供Inline訂位，目前為止，到10月初都是「已客滿」，也許還是可試著撥電話候補測試一下運氣。

▲自助吧上有許多現切的香甜水果，另有刨冰、冰淇淋等。（圖／記者葉盛耀攝）
▲自助吧上有許多現切的香甜水果，另有刨冰、冰淇淋等。（圖／記者葉盛耀攝）
在台北同樣人氣很旺的蒙古烤肉吃到飽餐廳還有「大戈壁」，繼松江店之後，又進駐西門商圈，除了招牌蒙古烤肉，而且還有麻辣鍋、酸白菜鍋，以及酸菜魚、水煮魚等，自助吧上菜色更多元，包含熟食炸物、小菜、冰品、水果、飲料、甜點等，號稱超過50款。

餐價為週一至週五中午每人499元+10%（16:30以前進場）、週一至週四晚上每人539元+10%（16:31以後進場）、週五晚週六、日及例假日全天579元+10%。

▲大戈壁提供蒙古烤肉、火鍋、自助吧吃到飽，每人499元起。（圖／取自大戈壁蒙古烤肉臉書粉專）
▲大戈壁提供蒙古烤肉、火鍋、自助吧吃到飽，每人499元起。（圖／取自大戈壁蒙古烤肉臉書粉專）

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