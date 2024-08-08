奧運100公尺美國報仇了！他起跑前「突飛起來」　10秒內金牌到手

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全場關注的金牌熱門 萊爾斯熱身動作意外成焦點
巴黎奧運中，萊爾斯在100公尺預賽跑出10秒04，準決賽跑出9秒83順利晉級決賽，在決賽場上，現場播報員一一唱名8位選手後準備鳴槍，起跑前所有選手都在進行最後準備，有人禱告、有人拍打全身，而萊爾斯這時卻上演驚人畫面，只見他嘴中念念有詞，並對鏡頭比出手勢帶動全場氣氛，隨後奮力一跳，被攝影師捕捉留下經典畫面。
萊爾斯這個起跑熱身的跳躍就像雙腳裝上彈簧，起飛後雙腳位置幾乎和兩旁賽道選手的頭平行，在他旁邊的分別是牙買加的塞維爾（Oblique Seville），身高170公分，以及波札那的特博格（Letsile Tebogo），身高184公分，驚人的爆發力連場邊主播都讚嘆，「他應該可以去參加旁邊的跳高比賽。」
近年奧運最精彩100公尺決賽 美國終於奪回金牌
萊爾斯在巴黎奧運以9秒79奪下金牌，而本屆奧運雖然沒人能突破博爾特紀錄，卻被稱為「近年最激烈」，原因就在於本屆100公尺決賽，起跑後一直到70米，8位選手根本呈現平行狀態，最後壓線時也無法看出誰是最後贏家，輸給萊爾斯拿下銀牌的牙買加好手湯普森（Kishane Thompson）同樣是9秒79，秒數一路比到千分位才落敗。
上屆東京奧運男子100公尺，義大利的雅各布斯跑出9秒80奪金，本屆他成績9秒85只拿下第5名，此外，東京奧運銅牌跑出9秒89，巴黎奧運則有7名選手秒數低於9秒89，換句話說，「男子100公尺，巴黎奧運的第7名，可以在東京奧運拿下銅牌」，就知道「近年最激烈決賽」稱號並非空穴來風。
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