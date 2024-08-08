奧運400公尺接力美國跑輸了！金牌離譜「第4變第1」　隊友都傻眼

奧運100公尺美國報仇了！他起跑前「突飛起來」　10秒內金牌到手

▲巴黎奧運田徑男子100公尺決賽，金牌得主萊爾斯（Noah Lyles）在熱身時驚天一跳，被攝影師捕捉成經典畫面。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運田徑男子100公尺決賽，金牌得主萊爾斯（Noah Lyles）在熱身時驚天一跳，被攝影師捕捉成經典畫面。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志浩／綜合報導

2024巴黎奧運田徑賽事進入尾聲，日前萬眾矚目的男子100公尺決賽，堪稱近年最精彩的短跑賽事，共有7名選手跑進9.9秒內，最終由美國的萊爾斯（Noah Lyles）奪金，睽違20年，美國重新要回男子100公尺金牌，而除了拿下冠軍引人矚目外，萊爾斯在起跑前熱身的「驚天一躍」，直接跳過一個人高的畫面，也讓田徑迷們看傻眼，紛紛歪樓喊「跳高場在隔壁」、「跑錯棚了嗎？」

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日前巴黎奧運田徑場舉行男子100公尺賽事，由於世界紀錄保持人、牙買加的博爾特（Usain Bolt）壟斷2008至2016共3屆奧運金牌，上屆東京奧運義大利的雅各布斯（Lamont Jacobs）爆冷殺出，美國自2004年起就不曾有「世界最最速男」誕生，本屆的萊爾斯終於替美國復仇成功，目前27歲的他，主項其實是200公尺，場上場下的一舉一動都是田徑迷得關注焦點。

▲目前27歲、來自美國的萊爾斯（Noah Lyles），成功替美國奪回20年來未曾帶走的100公尺奧運金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲目前27歲、來自美國的萊爾斯（Noah Lyles），成功替美國奪回20年來未曾帶走的100公尺奧運金牌。（圖／美聯社／達志影像）
全場關注的金牌熱門　萊爾斯熱身動作意外成焦點

巴黎奧運中，萊爾斯在100公尺預賽跑出10秒04，準決賽跑出9秒83順利晉級決賽，在決賽場上，現場播報員一一唱名8位選手後準備鳴槍，起跑前所有選手都在進行最後準備，有人禱告、有人拍打全身，而萊爾斯這時卻上演驚人畫面，只見他嘴中念念有詞，並對鏡頭比出手勢帶動全場氣氛，隨後奮力一跳，被攝影師捕捉留下經典畫面

萊爾斯這個起跑熱身的跳躍就像雙腳裝上彈簧，起飛後雙腳位置幾乎和兩旁賽道選手的頭平行，在他旁邊的分別是牙買加的塞維爾（Oblique Seville），身高170公分，以及波札那的特博格（Letsile Tebogo），身高184公分，驚人的爆發力連場邊主播都讚嘆，「他應該可以去參加旁邊的跳高比賽。」

▲巴黎奧運男子100公尺決賽，被稱為近年最刺激的短跑賽事，共有7名選手成績低於9秒90。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運男子100公尺決賽，被稱為近年最刺激的短跑賽事，共有7名選手成績低於9秒90。（圖／美聯社／達志影像）
近年奧運最精彩100公尺決賽　美國終於奪回金牌

萊爾斯在巴黎奧運以9秒79奪下金牌，而本屆奧運雖然沒人能突破博爾特紀錄，卻被稱為「近年最激烈」，原因就在於本屆100公尺決賽，起跑後一直到70米，8位選手根本呈現平行狀態，最後壓線時也無法看出誰是最後贏家，輸給萊爾斯拿下銀牌的牙買加好手湯普森（Kishane Thompson）同樣是9秒79，秒數一路比到千分位才落敗。

上屆東京奧運男子100公尺，義大利的雅各布斯跑出9秒80奪金，本屆他成績9秒85只拿下第5名，此外，東京奧運銅牌跑出9秒89，巴黎奧運則有7名選手秒數低於9秒89，換句話說，「男子100公尺，巴黎奧運的第7名，可以在東京奧運拿下銅牌」，就知道「近年最激烈決賽」稱號並非空穴來風。

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